گنجینه‌ای جدید در آتن برای ۷۹ مرد باستانی که ۲۷۰۰ سال پیش به شکلی خشن کشته شدند، افتتاح شد. این مکان تاریخی رازهای سیاسی دوران قبل از دموکراسی را آشکار می‌کند.

موزه جدیدی در آتن، پایتخت یونان، با هدف معرفی بقایای ۷۹ قربانی مرموز دوران باستان افتتاح شده است. این افراد حدود ۲۷۰۰ سال پیش، در نیمه دوم قرن هفتم پیش از میلاد، دست‌های بسته و با ضربه‌ای کشنده کشته و در سه گور دسته‌جمعی دفن شدند. این مجموعه که در مرکز فرهنگی بنیاد استاوروس نیارخوس در جنوب آتن قرار دارد، به عنوان "اسیران فالیرو" شناخته می‌شود و به عنوان گواهانی بر خشونت‌های سیاسی پیش از تثبیت دموکراسی در این شهر عمل می‌کند.

جزئیات کشف ۷۹ اسکلت در گورستان فالیرو

باستان‌شناسان در مارس ۲۰۱۶ در حین کاوش‌ها در محوطه گورستان باستانی فالیرو، با بقایای ۷۹ مرد مواجه شدند که در سه گودال کم‌عمق و به صورت گروهی به خاک سپرده شده بودند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از این اجساد هنگام مرگ دارای دست‌بند یا پابند آهنی بودند و دستان تعدادی از آن‌ها از پشت به هم بسته شده بود. این شواهد فیزیکی نشان می‌دهد که قربانیان به شکلی عمدی و با خشونت‌آمیزترین روش‌های ممکن، اعدام و دفن شده‌اند.

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این گورستان که از قرن هشتم تا چهارم پیش از میلاد مورد استفاده قرار می‌گرفت، بزرگ‌ترین قبرستان دوره کهن در منطقه آتیک به شمار می‌رود. استلا خریسولاکی، مدیرکل موزه باستان‌شناسی هراکلیون، اعلام کرد که کاوش‌ها در محدوده‌ای به وسعت حدود یک هکتار، منجر به کشف ۲۱۳۲ تدفین مختلف شده است. اکثریت این گورها متعلق به قرن هفتم پیش از میلاد هستند و بقایای افرادی با سنین مختلف و با شیوه‌های تدفین گوناگون را در خود جای داده‌اند.

نگهداری و حفاظت از این مجموعه باستانی به دلیل شکنندگی شدید بقایا، چالشی بزرگ برای کارشناسان بوده است. در سال ۲۰۲۳، سه گودال حاوی اسکلت‌ها به طور موقت جابه‌جا شدند تا عملیات حفاظت و ساخت فضای موزه با دقت انجام پذیرد. بازدیدکنندگان برای مشاهده این بقایا، از طریق یک مسیر مارپیچ به فضای زیرزمینی موزه می‌رسند؛ جایی که اجساد قربانیان دقیقاً در همان محل کشف اولیه و با احترام کامل به نمایش گذاشته شده‌اند.

فرضیه‌های سیاسی و نقش کیلون آتن

باستان‌شناسان معتقدند که اعدام این افراد انگیزه‌ای کاملاً سیاسی داشته است، هرچند هویت دقیق و سرنوشت نهایی آن‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. یکی از قوی‌ترین فرضیه‌ها این است که این ۷۹ نفر از هواداران "کیلون"، اشراف‌زاده آتنی در قرن هفتم پیش از میلاد، بوده‌اند. کیلون تلاش کرد با تصرف آکروپولیس، قدرت را در آتن به دست بگیرد و یک حکومت استبدادی برقرار کند، اما این تلاش شکست خورد و هوادارانش مورد انتقام‌جویی قرار گرفتند.

فرضیه دیگر این است که این قربانیان در درگیری‌های سیاسی طولانی‌مدت و داخلی آتن باستان شرکت داشته‌اند. با این حال، تاکنون هیچ ارتباط قطعی بین این اسکلت‌ها و شورش کیلون یا دیگر کشمکش‌های سیاسی آن دوره اثبات نشده است. دیمیتریس کورس، معمار مسئول این پروژه، تأکید کرد که این کشف به دوره‌ای تاریخی تعلق دارد که دموکراسی هنوز در آتن تثبیت نشده بود و تنش‌های خشونت‌آمیز بخش جدایی‌ناپذیر حیات سیاسی شهر بود.

شکل‌گیری دموکراسی آتن در قرن پنجم پیش از میلاد، نتیجه‌ی یک روند طولانی و خونین از تنش‌ها و مبارزات سیاسی بوده است. موزه اسیران فالیرو با ارائه این شواهد، تصویری واضح از دوران گذار آتن از حکومت‌های اشرافی به سمت دموکراسی ارائه می‌دهد. این مکان تاریخی نه تنها اسناد خشونت گذشته، بلکه ریشه‌های تحولات سیاسی یونان باستان را نیز روایت می‌کند.

حفاظت، دسترسی‌پذیری و زمان افتتاح موزه

لینا مندونی، وزیر فرهنگ یونان، در مراسم افتتاح این مجموعه بر اولویت حفاظت کامل از بقایا و نمایش محترمانه آن‌ها تأکید کرد. او گفت که اگرچه هویت این افراد مشخص نیست و قرن‌ها از مرگشان می‌گذرد، آن‌ها انسان‌هایی بوده‌اند که باید به شأن و کرامت‌شان احترام گذاشته شود. فضای بالایی موزه نیز به اطلاعاتی درباره گورستان فالیرو، آیین‌های تدفین در یونان باستان و یافته‌های باستان‌شناسی اختصاص دارد.

این موزه به گونه‌ای طراحی شده است که برای افراد دارای معلولیت نیز کاملاً دسترس‌پذیر باشد. بازدید از موزه اسیران فالیرو به صورت رایگان انجام می‌شود و این مجموعه همه‌روزه، به جز روزهای سه‌شنبه، پذیرای بازدیدکنندگان است. همچنین قرار است برنامه‌های آموزشی و بازدیدهای راهنمایی‌شده برای عموم در آینده نزدیک اعلام گردد تا آگاهی‌دهی عمومی درباره این رویدادهای تاریخی افزایش یابد.