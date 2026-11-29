مؤسسه ای‌تی‌اس اعلام کرد متقاضیان مقیم ایران به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند در آزمون‌های تافل و جی‌آرای حتی در کشورهای دیگر ثبت‌نام کنند. نوبت‌های داخل ایران لغو و ارسال کارنامه متوقف شد.

مؤسسه خدمات آزمون‌های آموزشی آمریکا یا ای‌تی‌اس اعلام کرد که شهروندان با محل اقامت معمول در ایران، حتی در صورت حضور فیزیکی در کشورهای دیگر، از حق ثبت‌نام در آزمون‌های تافل و جی‌آرای در خارج از کشور محروم هستند. این تصمیم جدید نشان‌دهنده تشدید نظارت بر اجرای تحریم‌های ایالات متحده است که بر اساس محل سکونت افراد اعمال می‌شود و نه صرفاً تابعیت آن‌ها.

مکانیزم اجرای تحریم‌های ای‌تی‌اس بر مقیمان ایران

بر اساس اطلاعیه رسمی منتشرشده در وبسایت ای‌تی‌اس، تعلیق مجوز عمومی "جی" از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، باعث توقف کامل برگزاری آزمون‌های تافل و جی‌آرای در خاک ایران شده است. این مؤسسه تأکید کرده است که توقف خدمات در ایران یک تصمیم اختیاری نبوده، بلکه برای رعایت دقیق قوانین تحریمی ایالات متحده الزامی است. بنابراین، تابعیت ایرانی به‌تنهایی مانع شرکت در آزمون‌ها در سایر نقاط جهان نیست، اما محل اقامت معمول افراد ملاک اصلی برای اعمال محدودیت‌هاست.

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محدودیت‌های ثبت‌نام و پردازش درخواست‌ها در سطح جهانی

ای‌تی‌اس اعلام کرد که امکان پردازش ثبت‌نام یا پرداخت هزینه آزمون برای افرادی که اقامت معمول آن‌ها در ایران است، حتی در صورت انتخاب مراکز آزمون در کشورهای دیگر امکان‌پذیر نیست. این محدودیت شامل آزمون‌های خانگی نیز می‌شود و افرادی که در ایران اقامت دارند، نمی‌توانند با سفر موقت به کشوری دیگر از خدمات آزمون آنلاین در منزل استفاده کنند. همچنین، محدودیت‌ها به ارسال کارنامه آزمون‌های گذشته نیز گسترش یافته و از ۹ سپتامبر برابر با ۱۸ شهریور، ای‌تی‌س دیگر قادر به پردازش درخواست‌های جدید ارسال نمرات برای متقاضیان مقیم ایران نیست.

تأثیرات بر دانشجویان و وضعیت بازپرداخت هزینه‌ها

این محدودیت‌های جدید مشکلات تازه‌ای را برای دانشجویان ایرانی متقاضی تحصیل در دانشگاه‌های خارجی ایجاد کرده است. پیش‌تر نیز توقف آزمون‌های بین‌المللی زبان در ایران، بسیاری از متقاضیان را ناچار به سفر به کشورهای همسایه می‌کرد، اما مقررات جدید نشان می‌دهد که حتی این سفرها نیز لزوماً امکان ثبت‌نام را فراهم نمی‌کنند. ای‌تی‌اس وعده داده است که هزینه آزمون‌های لغوشده را مطابق شرایط پرداخت بازگرداند، اما محدودیت‌های بانکی و تحریمی در برخی موارد روند بازپرداخت را با مشکل روبه‌رو کرده است. کارنامه افرادی که به‌طور قانونی در خارج از ایران آزمون داده‌اند، صرفاً به دلیل تابعیت ایرانی لغو نخواهد شد.

لغو نوبت‌ها و آینده خدمات آموزشی در ایران

ای‌تی‌اس اعلام کرد تمامی نوبت‌های آزمون در ایران تا ۸ سپتامبر برابر با ۱۷ شهریور لغو شده‌اند و امکان تغییر زمان آن‌ها وجود ندارد. درخواست‌های ثبت‌شده تا پیش از تاریخ ۹ سپتامبر طبق مقررات مربوط بررسی می‌شوند و گزارش نمراتی که هنگام ثبت‌نام یا تا روز آزمون انتخاب شده‌اند، در صورت برگزاری معتبر آزمون، طبق مقررات ارسال خواهند شد. ای‌تی‌اس تأکید کرده است که در حال بررسی راه‌های قانونی برای ازسرگیری خدمات آموزشی در ایران است، اما تاکنون هیچ جدول زمانی مشخصی برای بازگشت آزمون‌های تافل و جی‌آرای اعلام نشده است.