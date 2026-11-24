اعمال ۷۴ ضربه شلاق بر پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرای قم با محکومیت فوری سازمان ملل و دیده‌بان حقوق بشر همراه بود. جزئیات احکام و واکنش‌های بین‌المللی را بخوانید.

پرزیدنت ترامپ در اظهاراتی صریح اعلام کرد که نمی‌توان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد و تأکید نمود که هیچ کشتی ایرانی تاکنون از محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده است. این اظهارات در سایه اخبار جدیدی درباره اعمال مجازات‌های سنگین علیه هنرمندان ایرانی قرار دارد که توجه نهادهای بین‌المللی را به شدت برانگیخته است.

اجرای حکم شلاق در دادسرای قم و جزئیات پرونده

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در تاریخ ۲ آذر از اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق پرستو احمدی، خواننده ایرانی، و چهار تن از عوامل "کنسرت کاروانسرا" خبر داد و اعلام کرد پرستو احمدی، سهیل فقیه‌نصیری، امین طاهری، امیرعلی پیرنیا، و محسن لشکری پس از تأیید احکام صادرشده و ارجاع پرونده به شعبه اجرای احکام، در دادسرای قم حاضر شدند و حکم شلاق‌شان اجرا شد.

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این پرونده به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای تاریخی دیرگچین استان قم بازمی‌گردد که ویدیوی آن روز ۲۱ آذر ۱۴۰۳ با عنوان "کنسرت کاروانسرا" یا "کنسرت فرضی" در یوتیوب منتشر شد. در این اجرای بدون تماشاگر، پرستو احمدی بدون حجاب اجباری و با همراهی گروهی از نوازندگان مرد آواز خواند.

مواضع سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری

استیفن تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه ۳ آذر با انتقاد از جمهوری اسلامی بابت شلاق زدن پرستو احمدی، خواننده ایرانی، و چهار عضو مرد گروه او پس از برگزاری یک کنسرت مجازی بدون رعایت پوشش مورد نظر حکومت، این اقدام را "نفرت‌انگیز" خواند. آقای تورک با انتشار پستی در حساب رسمی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد شلاق زدن نوعی شکنجه و "مجازاتی بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز" است که طبق قوانین بین‌المللی در هر شرایطی "به‌ طور مطلق" ممنوع است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، بنیاد حقوق بشر، و عفو بین‌الملل نیز از دیگر نهادهای جهانی هستند که در قبال اجرای حکم شلاق این خواننده زن و اعضای گروهش توسط جمهوری اسلامی موضع گرفته و این اقدام را محکوم کرده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر در پست رسمی خود در شبکه ایکس نوشت: "خواننده ایرانی پرستو احمدی و چند عضو تیم تولید او هر کدام ۷۴ ضربه شلاق خوردند؛ اقدامی که بر اساس حقوق بین‌الملل نوعی شکنجه به‌ شمار می‌آید. جرم آنها چه بود؟ اجرای کنسرت در اعتراض به قوانین حجاب اجباری."

این نهاد همچنین تاکید کرد کسانی که مسئول اجرای این حکم بودند باید پاسخگو شوند. بنیاد حقوق بشر مستقر در نیویورک نیز اجرای حکم شلاق پرستو احمدی و مردان همراهش را محکوم کرد و از جامعه بین‌المللی خواست از فعالان حقوق زنان در ایران حمایت کند. سازمان عفو بین‌الملل هم پیش‌تر اجرای حکم شلاق این هنرمندان را مصداق شکنجه و مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز دانسته و اعلام کرده بود این اقدام جمهوری اسلامی نقض ممنوعیت مطلق شکنجه است.

واکنش‌های داخلی و اسناد وزارت خارجه آمریکا

مرکز حقوق بشر در ایران، سازمان حقوق بشر هانا، و سازمان حقوق بشر ایران از دیگر نهادهای حقوق بشری هستند که شلاق را مجازاتی "بی‌رحمانه، تحقیرآمیز، و مغایر با ممنوعیت شکنجه" خوانده و خواستار لغو احکام شلاق، رفع محدودیت‌ها، جبران خسارت قربانیان، و پاسخ‌گویی مقامات مسئول شده‌اند. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های خود درباره وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های مذهبی در ایران، استفاده از شلاق را از مجازات‌های اعمال‌شده در جمهوری اسلامی ثبت کرده و همچنین گزارش داده است که زنان به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری با مجازات‌هایی از جمله شلاق، بازداشت، محدودیت سفر، و محرومیت‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شوند.

این وزارتخانه همچنین محدودیت فعالیت هنرمندان و ممنوعیت اجرای برنامه برای چهره‌های هنری مخالف حجاب اجباری را مستند کرده است. آمریکا همچنین مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی مسئول اعمال حجاب اجباری و سرکوب زنان را هدف تحریم قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در مرداد ۱۴۰۴ شماری از شرکت‌ها و افراد مرتبط با حکومت ایران را تحریم و اعلام کرد شرکت‌های فناوری هدف این تحریم‌ها، ابزارهای پیشرفته نظارتی در اختیار نیروهای امنیتی قرار داده‌اند که برای شناسایی و هدف قرار دادن زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند به کار گرفته می‌شود.