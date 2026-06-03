اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای کرج-چالوس، هراز و سوادکوه استان مازندران به منظور افزایش ایمنی و تسهیل در عبور و مرور ناشی از پیش‌بینی افزایش حجم تردد در روزهای ۱۳ تا ۱۶ خردادماه

سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه استان مازندران با اعلام این که با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان، محدودیت‌های ویژه‌ای برای ارتقای ایمنی و تسهیل در عبور و مرور اجرا می‌شود، جزئیات را مشخص کرد.

وی اعلام کرد که از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه ۱۳ خردادماه تا ساعت ۶ صبح شنبه ۱۶ خردادماه، تردد هرگونه موتورسیکلت در محورهای کرج-چالوس، هراز و سوادکوه ممنوع است. همچنین تردد تمامی تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج-چالوس به طور کامل ممنوع شده است.

رئیس پلیس راه مازندران اضافه کرد که در صورت افزایش حجم ترافیک در روزهای چهارشنبه ۱۳، پنج‌شنبه ۱۴ و شنبه ۱۶ خردادماه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محل مقطوع مسیرهای رفت یا برگشت جاده‌های شمال به صورت vigorتوسع ensemble خواهد شد. وی همچنین یادآور شد که از ساعت ۱۲ روز جمعه، تردد خودروهای به مقصد چالوس از آزادراه تهران-شمال ممنوع می‌شود و از ساعت ۱۳ از ابتدای پل‌زنگوله انسدادی کامل و از ساعت ۱۵ مسیر از شمال به جنوب مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه خواهد بود.

در خصوص محور هراز، عبادی گفت: تردد تمامی تریلرها همچنان ممنوع است و تردد تمامی کامیون و کامیونت‌ها به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی در روز چهارشنبه ۱۳ از ساعت ۱۰ تا ۲۴ و در روزهای پنج‌شنبه ۱۴، جمعه ۱۵ و شنبه ۱۶ خردادماه از ساعت ۷ تا ۲۴ از این محور ممنوع است. برای محور سوادکوه در مسیر تهران-قائمشهر نیز در صورت افزایش ترافیک، تردد انواع تریلر به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی در روز چهارشنبه ۱۳ از ساعت ۱۳ تا ۲۴ و در روز جمعه ۱۵ از ساعت هفت تا ۲۴ از مسیر جنوب به شمال ممنوع خواهد بود.

همچنین رئیس پلیس راه هشدار داد که در صورت سنگینی ترافیک طی روزهای ۱۳ تا ۱۶ خردادماه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال می‌شود. او از رانندگان خواست مدیریت زمان سفر را رعایت کرده، سلامت فنی خودرو را بررسی کنند، با صبر و حوصله رانندگی کنند و به توصیه‌های پلیس راه توجه کامل داشته باشند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود





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