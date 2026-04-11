معاون استاندار لرستان از بازگشت به ارائه خدمات حضوری در ادارات این استان با ظرفیت ۱۰۰ درصدی خبر داد و اعلام کرد که دورکاری در روزهای پنجشنبه همچنان ادامه دارد. این تصمیم در راستای حفظ امنیت و آرامش کارمندان و تداوم ارائه خدمات به مردم اتخاذ شده است. همچنین، نحوه فعالیت آموزشی مدارس و مراکز آموزش عالی همچنان غیرحضوری خواهد بود.
حمید کشکولی، در گفتگویی با رسانهها در شامگاه شنبه، اعلام کرد: در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴.۱۲.
۱۴۰۴ و با توجه به تفویض اختیارات بند (۳) به استانداران، و همچنین با عنایت به موافقت استاندار لرستان، با هدف تداوم ارائه خدمات عمومی به مردم و در جهت حفظ امنیت و آرامش کارمندان، ارائه خدمات اداری به هم استانیهای عزیز توسط دستگاههای اجرایی استان، شهرداریها و موسسات آموزشی دولتی و غیردولتی، به صورت حضوری و با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان انجام خواهد شد. وی افزود که ساعت کار ادارات از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ تعیین شده است. معاون استاندار لرستان اضافه کرد: دورکاری در روزهای پنجشنبه تا اطلاع ثانوی همچنان برقرار خواهد بود. کشکولی تصریح کرد: نحوه فعالیت آموزشی تمامی مدارس و مراکز آموزش عالی، تا اطلاع ثانوی طبق ابلاغیههای وزارتخانههای مربوطه، به صورت غیرحضوری و در بستر مجازی خواهد بود. وی از تلاشهای شبانهروزی دستگاههای خدماترسان و واحدهای عملیاتی ارائه دهنده خدمات ضروری قدردانی کرد و افزود: این دستگاهها از دورکاری در روزهای پنجشنبه مستثنی هستند. \معاون استاندار لرستان در ادامه تأکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید همکاری لازم را با درخواست بانوان دارای فرزند شش ساله و پایینتر، بانوان باردار و دارای فرزند معلول، افراد توانخواه و کارمندان مبتلا به بیماریهای خاص به عمل آورند. کشکولی تأکید کرد که مسئولیت اجرای این ابلاغیه و نظارت بر جلوگیری از ایجاد خلل در ارائه خدمات به اربابرجوع، بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه است. این تصمیمات در راستای بهبود ارائه خدمات به مردم و اطمینان از دسترسی آسانتر به خدمات اداری اتخاذ شده است. این تغییرات با هدف پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم و در عین حال حفظ سلامت و امنیت کارکنان انجام میپذیرد. همچنین، با توجه به اهمیت آموزش، تأکید ویژهای بر ادامه روند آموزش غیرحضوری برای حفظ سلامت دانشآموزان و دانشجویان شده است. \در این راستا، تلاش میشود تا با فراهم کردن امکانات لازم برای دورکاری در برخی از روزها، تعادلی بین ارائه خدمات حضوری و حفظ سلامت کارکنان ایجاد شود. همچنین، با توجه به شرایط خاص بانوان، افراد دارای فرزند و بیماران، تدابیری برای تسهیل شرایط کاری این گروه از کارکنان در نظر گرفته شده است. این اقدامات نشاندهنده توجه به رفاه کارکنان و ارائه خدمات با کیفیت به مردم است. این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شدهاند که حفظ تعادل بین ارائه خدمات و حفظ سلامت عمومی از اهمیت ویژهای برخوردار است. با این رویکرد، تلاش میشود تا با در نظر گرفتن تمام جوانب، بهترین شرایط برای ارائه خدمات اداری و آموزشی فراهم شود. امید است با اجرای دقیق این دستورالعملها، شاهد ارتقای کیفیت خدمات و رضایتمندی هر چه بیشتر مردم باشیم. توجه به شرایط آب و هوایی و پیشبینیهای هواشناسی نیز در این تصمیمگیریها نقش داشته است تا اطمینان حاصل شود که خدمات رسانی به مردم به بهترین شکل ممکن انجام میپذیرد
لرستان ادارات ساعات کاری خدمات حضوری دورکاری آموزش غیرحضوری