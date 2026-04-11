معاون استاندار لرستان از بازگشت به ارائه خدمات حضوری در ادارات این استان با ظرفیت ۱۰۰ درصدی خبر داد و اعلام کرد که دورکاری در روزهای پنجشنبه همچنان ادامه دارد. این تصمیم در راستای حفظ امنیت و آرامش کارمندان و تداوم ارائه خدمات به مردم اتخاذ شده است. همچنین، نحوه فعالیت آموزشی مدارس و مراکز آموزش عالی همچنان غیرحضوری خواهد بود.

حمید کشکولی، در گفتگویی با رسانه‌ها در شامگاه شنبه، اعلام کرد: در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴.۱۲.

۱۴۰۴ و با توجه به تفویض اختیارات بند (۳) به استانداران، و همچنین با عنایت به موافقت استاندار لرستان، با هدف تداوم ارائه خدمات عمومی به مردم و در جهت حفظ امنیت و آرامش کارمندان، ارائه خدمات اداری به هم استانی‌های عزیز توسط دستگاه‌های اجرایی استان، شهرداری‌ها و موسسات آموزشی دولتی و غیردولتی، به صورت حضوری و با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان انجام خواهد شد. وی افزود که ساعت کار ادارات از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ تعیین شده است. معاون استاندار لرستان اضافه کرد: دورکاری در روزهای پنجشنبه تا اطلاع ثانوی همچنان برقرار خواهد بود. کشکولی تصریح کرد: نحوه فعالیت آموزشی تمامی مدارس و مراکز آموزش عالی، تا اطلاع ثانوی طبق ابلاغیه‌های وزارتخانه‌های مربوطه، به صورت غیرحضوری و در بستر مجازی خواهد بود. وی از تلاش‌های شبانه‌روزی دستگاه‌های خدمات‌رسان و واحدهای عملیاتی ارائه دهنده خدمات ضروری قدردانی کرد و افزود: این دستگاه‌ها از دورکاری در روزهای پنجشنبه مستثنی هستند. \معاون استاندار لرستان در ادامه تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید همکاری لازم را با درخواست بانوان دارای فرزند شش ساله و پایین‌تر، بانوان باردار و دارای فرزند معلول، افراد توان‌خواه و کارمندان مبتلا به بیماری‌های خاص به عمل آورند. کشکولی تأکید کرد که مسئولیت اجرای این ابلاغیه و نظارت بر جلوگیری از ایجاد خلل در ارائه خدمات به ارباب‌رجوع، بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه است. این تصمیمات در راستای بهبود ارائه خدمات به مردم و اطمینان از دسترسی آسان‌تر به خدمات اداری اتخاذ شده است. این تغییرات با هدف پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم و در عین حال حفظ سلامت و امنیت کارکنان انجام می‌پذیرد. همچنین، با توجه به اهمیت آموزش، تأکید ویژه‌ای بر ادامه روند آموزش غیرحضوری برای حفظ سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان شده است. \در این راستا، تلاش می‌شود تا با فراهم کردن امکانات لازم برای دورکاری در برخی از روزها، تعادلی بین ارائه خدمات حضوری و حفظ سلامت کارکنان ایجاد شود. همچنین، با توجه به شرایط خاص بانوان، افراد دارای فرزند و بیماران، تدابیری برای تسهیل شرایط کاری این گروه از کارکنان در نظر گرفته شده است. این اقدامات نشان‌دهنده توجه به رفاه کارکنان و ارائه خدمات با کیفیت به مردم است. این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده‌اند که حفظ تعادل بین ارائه خدمات و حفظ سلامت عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این رویکرد، تلاش می‌شود تا با در نظر گرفتن تمام جوانب، بهترین شرایط برای ارائه خدمات اداری و آموزشی فراهم شود. امید است با اجرای دقیق این دستورالعمل‌ها، شاهد ارتقای کیفیت خدمات و رضایت‌مندی هر چه بیشتر مردم باشیم. توجه به شرایط آب و هوایی و پیش‌بینی‌های هواشناسی نیز در این تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته است تا اطمینان حاصل شود که خدمات رسانی به مردم به بهترین شکل ممکن انجام می‌پذیرد





