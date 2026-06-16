اعمال محدودیت جریان برق در برخی مناطق استان لرستان در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان از اعمال محدودیت جریان برق در برخی مناطق استان در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ به دلیل تعمیرات و بهسازی تأسیسات خبر داد. این محدودیت‌ها در ساعات مختلف اعمال می‌شود.

به منظور افزایش پایداری شبکه‌های توزیع برق ، جلوگیری از بروز خاموشی ‌های ناخواسته و با توجه به ضرورت انجام برنامه‌های تعمیرات و بهسازی تأسیسات برق ‌رسانی، روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، محدودیت جریان برق در برخی از مناطق استان لرستان اعمال خواهد شد.

شرکت توزیع برق استان از مشترکان ساکن در مناطق یادشده درخواست کرده است که تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف برق در ساعات اعلام‌شده پیش‌بینی کنند. این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت خدمات و کاهش خاموشی‌های ناخواسته انجام می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد از ساعت ۱۱ تا ۱۳، تعمیرات در فیدر اسکین انجام خواهد شد و روستاهای اسکین، میرآباد، ده نوروز و خانجانی با قطع یا افت فشار برق مواجه می‌شوند.

همچنین در همین بازه زمانی، تعمیرات در فیدر فرودگاه باعث محدودیت جریان در مناطق تلوری علیا، میانگلال، ماسور و روستای علی‌محمد بیگی می‌شود. از ساعت ۱۳ تا ۱۵، تعمیرات فیدر مروک انجام می‌شود و روستاهای زرگران علیا و سفلی، عالم‌آباد، دائی‌چی، یزدگرد، دوخواهران، مروک، گوشه، دواریجان، بامسر، باغ جمال، چوبدر سفلی و سد مروک تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

همچنین در همین بازه، محدودیت در جاده قدیم از ابتدای جاده زندان تا ابتدای جاده شهرک صنعتی و تا روستای داریاب اعمال می‌شود. از ساعت ۱۴ تا ۱۶، تعمیرات در فیدر سرابیاس مناطق ده محسن، پشت جزایری، سرابیاس، بلیلوند و مدبه را شامل می‌شود. هم‌زمان، تعمیرات فیدر تامین اجتماعی باعث محدودیت در مناطق تامین اجتماعی، گلدشت شرقی، فردوسی، خیابان آهوان، پروین، تلوری سفلی و میدان ارش می‌شود.

از ساعت ۱۱ تا ۱۳ نیز تعمیرات فیدر پریان روستاهای اشتره، سپیده گل‌گل، سفیدخانی، آواره میشنان، روستاهای مسیر پریان، مالمیر و قسمتی از اکبرآباد را در بر می‌گیرد. علاوه بر این، تعمیرات فیدر پاعلم در همان ساعت باعث قطع برق در روستاهای چم گز، چم گرداب، آخوررخش، دره خزینه، پاعلم و کلیه روستاهای کنار آزادراه پل زال و منطقه کرکی می‌شود.

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان ضمن عذرخواهی بابت مزاحمت احتمالی، از صبر و شکیبایی مشترکان تشکر کرد و تأکید نمود که این اقدامات به منظور افزایش پایداری شبکه، کاهش خاموشی‌های ناخواسته و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان انجام می‌شود. از مشترکان درخواست می‌شود در ساعات یادشده با مدیریت مصرف برق، همکاری لازم را با عوامل شرکت داشته باشند.

این شرکت اطمینان داد که پس از اتمام تعمیرات، جریان برق به حالت عادی بازخواهد گشت و تلاش می‌شود تأخیر در بازگشت برق به حداقل برسد





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