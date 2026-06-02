وزیر آموزش و پرورش درباره تأثیر قطعی‌شوندهای مصوبه‌ی معدل در آزمون کارشناسی ارشد امسال اظهار کرد که موضوع در دسترس شورای عالی انقلاب فرهنگی است و شماری از عوامل بر نمی‌گردد. وی همچنین آمادگی کامل وزارتخانه برای برگزاری امتحانات را تأکید کرد.

علیرضا کاظمی در جلسه‌ای با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت امتحانات کارشناسی ارشد امسال و تأثیر انتقادی‌شدن معدل的话语. وی گفت تأثیر قطعی مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفا در اختیار آموزش و پرورش نیست.

مراجعات و مکاتبات انجام شده و موضوع در شورای عالی آموزش مطرح شد و پیشنهاد تجدید نظر به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد. به-ter نظر کاظمی با توجه به شرایط جنگی و برگزاری کلاس‌های مجازی، دانش‌آموزان فرصت مطالعه کافی نداشته‌اند و کلاس‌ها به اندازه کلاس‌های حضوری کیفیت لازم را نداشتند. بنابراین تقاضای خاصی برای تجدید نظر مثبت درباره设为 مصوبه وجود دارد. با این حال نهایی‌سازی با شورای عالی انقلاب فرهنگی است





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