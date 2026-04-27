سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها زمان واریز یارانه‌های نقدی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ را برای دهک‌های مختلف درآمدی اعلام کرد. همچنین، جزئیات طرح «خرید اعتباری» با همکاری پلتفرم تارا و نحوه اعتراض حذف‌شدگان یارانه نیز تشریح شد.

سازمان هدفمندسازی یارانه ‌ها جزئیات واریز یارانه ‌های اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ را به اطلاع عموم رسانده است. این اعلامیه در راستای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی خانواده‌ها و با توجه به شرایط متغیر بازار صورت گرفته است.

هدف اصلی از این اقدام، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه و همچنین توزیع عادلانه منابع مالی است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با در نظر گرفتن دهک‌های مختلف درآمدی، برنامه‌ریزی دقیقی را برای واریز یارانه‌ها انجام داده است. این برنامه به گونه‌ای طراحی شده است که ابتدا خانواده‌های با درآمد پایین‌تر از یارانه برخوردار شوند و سپس نوبت به سایر دهک‌ها برسد.

علاوه بر این، سازوکارهای جدیدی برای اعتراض خانواده‌هایی که به اشتباه از لیست دریافت‌کنندگان یارانه حذف شده‌اند، در نظر گرفته شده است. این سازوکارها به منظور اطمینان از صحت اطلاعات و جلوگیری از هرگونه بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌ها ایجاد شده‌اند. همچنین، طرح جدیدی تحت عنوان «خرید اعتباری» با همکاری پلتفرم «تارا» راه‌اندازی شده است که به سرپرستان خانوار امکان می‌دهد تا با استفاده از اعتبار ویژه، کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.

این طرح با هدف کمک به مدیریت هزینه‌ها و افزایش قدرت خرید خانواده‌ها طراحی شده است. بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مستمری مددجویان نهادهای حمایتی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به حساب آن‌ها واریز خواهد شد. مبلغ مستمری این خانواده‌ها بر اساس تعداد اعضای خانوار متفاوت است.

به این ترتیب که خانوارهای یک نفره مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، خانوارهای دونفره مبلغ ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان، خانوارهای ۳ نفره مبلغ ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، خانوارهای ۴ نفره مبلغ ۵ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان و خانوارهای ۵ نفره مبلغ ۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد. این مبلغ به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی و بهبود شرایط معیشتی این خانواده‌ها اختصاص داده شده است.

علاوه بر این، یارانه نقدی دهک‌های ۱ تا ۳ نیز در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ واریز خواهد شد. مبلغ یارانه برای هر نفر در این دهک‌ها ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این مبلغ مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. واریز یارانه به این دهک‌ها با اولویت انجام خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که خانواده‌های آسیب‌پذیر در اسرع وقت از حمایت‌های مالی برخوردار می‌شوند.

همچنین، یارانه نقدی دهک‌های ۴ تا ۹ نیز در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. مبلغ یارانه برای هر نفر در این دهک‌ها ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است. افرادی که معتقدند یارانه آن‌ها به اشتباه حذف شده است، می‌توانند از طریق سامانه حمایت اعتراض خود را ثبت کنند. پس از ثبت درخواست، اطلاعات خانوار در سامانه «سیمین» سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بررسی و تأیید می‌شود.

در صورت تأیید نهایی، اطلاعات به وزارت کار ارسال شده و یارانه خانوار برقرار خواهد شد. فرآیند بررسی درخواست‌ها از دهم هر ماه آغاز شده و تا دهم ماه بعد ادامه دارد. همچنین، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها طرح «خرید اعتباری» را با همکاری پلتفرم «تارا» راه‌اندازی کرده است. بر اساس این طرح، سرپرستان خانوار می‌توانند با سقف اعتباری معادل دو برابر مبلغ یارانه ماهانه خود، بدون بهره و کارمزد، اقدام به خرید کنند.

این اعتبار در ۱۷ هزار فروشگاه حضوری و آنلاین طرف قرارداد در ۱۲ دسته‌بندی کالایی قابل استفاده است. بازپرداخت اقساط از ۳۰ روز پس از تاریخ خرید آغاز می‌شود و در صورت عدم تسویه اقساط، مبلغ بدهی از یارانه نقدی ماه آینده کسر خواهد شد. این طرح به منظور کمک به مدیریت هزینه‌ها و افزایش قدرت خرید خانواده‌ها طراحی شده است و انتظار می‌رود تأثیر مثبتی بر معیشت آن‌ها داشته باشد.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همواره تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مناسب، به بهبود شرایط زندگی اقشار آسیب‌پذیر جامعه کمک کند





