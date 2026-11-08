نیروی دریایی ارتش از آتش‌سوزی یک نفت‌کش متخلف در شرق تنگه هرمز پس از برخورد با مین دریایی خبر داد و اعلام کرد که تنگه هرمز به روی کشتی‌های متخلف بسته خواهد ماند.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در جریان یک عملیات نظارتی، یک نفت‌کش متخلف در منطقه‌ای ممنوعه در شرق تنگه هرمز دچار حادثه شده است. این نیروی نظامی تأکید کرد که کشت مذکور قبل از ظهر امروز با خاموش کردن سامانه‌های شناسایی خود، اقدام به تردد در منطقه ممنوعه نموده بود که منجر به برخورد با مین دریایی و آتش‌سوزی در بدنه آن شد.

جزئیات برخورد نفت‌کش با مین در شرق تنگه

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، این نفت‌کش متخلف با غیرفعال کردن سیستم‌های ردیابی و ناوبری، در منطقه‌ای تردد می‌کرد که تردد در آن ممنوع بوده است. نتیجه این تخلف سنگین، برخورد ناخواسته با مین دریایی و ایجاد آتش‌سوزی شدید در بدنه کشتی بود. این رویداد نشان‌دهنده حساسیت بالا و نظارت دقیق نیروهای مسلح بر امنیت مرزهای دریایی کشور در منطقه تنگه هرمز است.

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بسته شدن تنگه هرمز به روی کشتی‌های متخلف

در پی وقوع این حادثه، نیروی دریایی ارتش هشدار جدی را برای تمامی کشتی‌ها صادر کرد و اعلام نمود که تا زمان برداشته شدن هرگونه تهدید علیه منافع ملی و امنیت دریایی، تنگه هرمز به روی کشتی‌های متخلف کاملاً بسته خواهد ماند. این اعلامیه بیانگر عزم راسخ نیروهای مسلح برای برخورد با هرگونه تهدید احتمالی در آب‌های سرزمینی و بین‌المللی این منطقه استراتژیک است و هدف آن بازدارندگی نسبت به اقدامات خلاف مقررات دریایی می‌باشد.

واکنش مسئولان قشم به اخبار حمله احتمالی

همزمان با انتشار اخبار مربوط به این حادثه، شایعاتی مبنی بر حمله به جزیره قشم در فضای رسانه‌ای پخش شد که باعث نگرانی عمومی گردید. معاون سیاسی استانداری هرمزستان در واکنش به این گزارش‌ها اعلام کرد که هیچ‌گونه خسارتی به مناطق مسکونی، تجاری و زیرساخت‌های حیاتی در جزیره قشم وارد نشده است. تأییدیه رسمی از سوی مقامات استانی، آرامش را به ساکنان این منطقه بازگردانده و صحت‌سنجی اخبار پیرامون وضعیت امنیتی سواحل و جزایر منطقه را به نتیجه رساند.

تحلیل تهدیدات دریایی و پیامدهای امنیتی

برخورد نفت‌کش با مین دریایی در شرق تنگه هرمز، یکی از نمونه‌های بارز تهدیدات غیرسنتیمی است که امنیت دریایی منطقه را به چالش می‌کشد. خاموش بودن سامانه‌های شناسایی این کشتی نشان‌دهنده تلاش برای فرار از نظارت‌های هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. نیروی دریایی با اعلام بسته بودن تنگه هرمز به روی کشتی‌های متخلف، یک سیگنال قوی به جامعه بین‌المللی و بازیگران منطقه‌ای ارسال کرده است که هرگونه اقدام خلاف مقررات، پیامدهای جدی و فوری را به همراه خواهد داشت و این منطقه همواره تحت نظارت کامل نیروهای مسلح کشور است.