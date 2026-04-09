استاندار تهران از اعلام شیوهی فعالیت دستگاههای اجرایی استان تهران تا اطلاع ثانوی خبر داد و بر ضرورت تداوم خدماترسانی به شهروندان تأکید کرد. بر اساس این اعلام، فعالیت ادارات با حداقل ۵۰ درصد حضور کارکنان انجام خواهد شد و دورکاری برای گروههای خاص در اولویت قرار دارد.
محمدصادق معتمدیان ، با ابراز قدردانی از زحمات و خدماترسانی مستمر و بیوقفهی مجموعههای اجرایی به مردم شریف استان، اعلام کرد: به منظور تداوم ارائهی خدمات عمومی و حفظ امنیت و آرامش کارکنان نظام اداری تا زمان بازگشت اوضاع کشور به حالت طبیعی، شیوهی فعالیت کارکنان دستگاههای اجرایی در استان تهران تا اطلاع ثانوی مشخص شده است.
به نقل از ایسنا، عضو هیئت دولت افزود: بر این اساس، فعالیت تمامی وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی واقع در استان تهران از روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ تا اعلام ثانویه با حداقل ۵۰ درصد از کارکنان بهصورت حضوری انجام خواهد شد. استاندار تهران با اشاره به اولویتهای تعیینشده برای دورکاری، خاطرنشان کرد: در این مدت، اولویت استفاده از دورکاری برای کارکنانی با شرایط خاص در نظر گرفته شده است، بهترتیب برای افراد دارای معلولیت، بانوان بهویژه بانوان باردار یا دارای فرزند معلول یا فرزند شش ساله و کمتر و همچنین کارکنان مبتلا به بیماریهای خاص. معتمدیان در ادامه به تشریح نحوهی فعالیت بانکها پرداخت و گفت: واحدهای پشتیبان ستادی و فنی بانکها با حداقل ۵۰ درصد نیرو فعال خواهند بود و تمام شعب بانکها در استان تهران، بههمراه شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات، فعال بوده و خدمات مورد نیاز مردم را ارائه خواهند داد. مدیران شعب نیز میتوانند با برنامهریزی دقیق، با حداقل ۵۰ درصد از نیروهای شاغل در شعب، روند خدمترسانی را ادامه دهند. وی تأکید کرد: واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان و شهرداریها، مراکز درمانی، نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند. استاندار تهران در خصوص وضعیت فعالیت مراکز آموزشی نیز بیان کرد: فعالیت آموزشی مدارس در استان تهران بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش تا پایان فروردینماه بهصورت غیرحضوری و در فضای مجازی خواهد بود. وی اضافه کرد: فعالیت آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیز بر اساس اطلاعیه قبلی صادرشده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا اطلاع بعدی بهصورت مجازی ادامه خواهد یافت. وی در پایان با تأکید بر ضرورت ادامهی خدماترسانی مطلوب به شهروندان، اظهار داشت: مدیران دستگاهها باید بهگونهای برنامهریزی کنند که هیچگونه اختلالی در روند خدماترسانی به مردم عزیز استان تهران ایجاد نشود و در صورت لزوم، در راستای ارائهی خدمات پایدار به همشهریان، مجاز به بهکارگیری نیروهایی بیش از ۵۰ درصد تعیینشده نیز خواهند بود.\وی در خصوص اقدامات انجامشده برای مقابله با شرایط فعلی و اطمینان از رفاه و سلامت شهروندان نیز توضیحاتی ارائه داد. معتمدیان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت جامعه و ضرورت رعایت دستورالعملهای بهداشتی، بر لزوم همکاری همگانی برای پشت سر گذاشتن این دوران تأکید کرد. وی همچنین از مردم خواست تا با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و سایر توصیههای بهداشتی، به حفظ سلامت خود و دیگران کمک کنند. استاندار تهران با بیان اینکه اولویت اصلی دولت، تأمین سلامت و رفاه مردم است، از تلاشهای بیوقفهی کادر درمان، نیروهای امدادی و سایر نهادهای درگیر در این بحران قدردانی کرد. وی همچنین از شهروندان خواست تا با صبر و شکیبایی، از انتشار اخبار نادرست و ایجاد نگرانیهای بیمورد خودداری کنند و اخبار و اطلاعات را از منابع موثق پیگیری نمایند. معتمدیان در پایان، ابراز امیدواری کرد که با تلاش همگانی و رعایت دستورالعملهای بهداشتی، هرچه سریعتر شرایط به حالت عادی بازگردد و مردم عزیز استان تهران از نعمت سلامتی و آرامش برخوردار شوند. وی همچنین از آمادگی کامل تمامی دستگاههای اجرایی برای مقابله با هرگونه چالش احتمالی در این دوران خبر داد و تأکید کرد که دولت با تمام توان در کنار مردم خواهد بود. وی بار دیگر بر اهمیت رعایت پروتکلهای بهداشتی و حفظ آرامش و امیدواری در جامعه تأکید کرد و از مردم خواست تا با حفظ همبستگی و وحدت، از این بحران عبور کنند
