مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از قیمتهای جدید گوشت قرمز، مرغ و تخممرغ خبر داد و بر کافی بودن عرضه این محصولات در بازار تاکید کرد. قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز ۱ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، مرغ ۳۲۰ هزار تومان و تخممرغ ۵۰۰ هزار تومان برای هر شانه تعیین شده است.
قیمت های جدید محصولات پروتئینی در بازار اعلام شد. بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور ، قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در میدان بهمن برای مصرفکننده یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، گوشت مرغ ۳۲۰ هزار تومان و هر شانه تخممرغ ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
این قیمتها در حالی اعلام میشود که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بر کافی بودن عرضه این محصولات در سراسر کشور تاکید دارند و هیچگونه کمبودی در بازار گزارش نشده است. پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، با اشاره به شرایط مناسب تولید و عرضه محصولات پروتئینی، اظهار داشت که با وجود افزایش تقاضا در ایام تعطیلات و سفرها، توزیع کالا به روال عادی خود ادامه داشته و نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک نبوده است.
وی افزود که میزان توزیع مرغ مورد نیاز کشور در حال حاضر کافی است و با تامین به موقع مرغ گرم، نیازی به عرضه مرغ منجمد برای تنظیم بازار وجود ندارد. در صورت بروز هرگونه کمبود احتمالی، ستاد تنظیم بازار بلافاصله دستور توزیع ذخایر را صادر خواهد کرد. جعفری همچنین به وضعیت ذخایر گوشت قرمز و مرغ منجمد اشاره کرد و گفت که ذخایر موجود در سطح مطلوب قرار دارند و هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
وی تاکید کرد که قیمت محمولات پروتئینی به طور مستقیم به قیمت مواد اولیه وابسته است و با توجه به پیشبینیهای انجام شده، انتظار میرود قیمتها در بازار در آینده نزدیک نیز ثابت بماند. با این حال، بازرسی و کنترل قیمتها به طور مستمر انجام خواهد شد تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود. این اظهارات در حالی بیان میشود که در روزهای اخیر، برخی اخبار مبنی بر افزایش قیمتها در برخی مناطق کشور منتشر شده بود.
اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با رد این اخبار، بر ثبات قیمتها و کافی بودن عرضه محصولات پروتئینی تاکید دارند. لازم به ذکر است که شرکت پشتیبانی امور دام کشور همواره آمادگی دارد تا در صورت نیاز، از ذخایر استراتژیک خود برای تنظیم بازار استفاده کند. این شرکت همچنین بر نظارت دقیق بر قیمتها و جلوگیری از هرگونه تخلف تاکید دارد. هدف اصلی از این اقدامات، حفظ حقوق مصرفکنندگان و تامین امنیت غذایی کشور است.
به علاوه، جعفری به اهمیت تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد و گفت که با افزایش تولید داخلی، میتوان وابستگی به واردات را کاهش داد و از نوسانات قیمتها در بازار جلوگیری کرد. وی از کشاورزان و تولیدکنندگان خواست تا با افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات خود، به حفظ ثبات بازار کمک کنند. همچنین، از مصرفکنندگان خواست تا با خرید محصولات داخلی، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند.
در پایان، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از همکاری و تعامل سازنده بین وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور و سایر نهادهای مربوطه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با ادامه این همکاریها، بتوان به اهداف تعیین شده در حوزه امنیت غذایی و ثبات بازار دست یافت. این اطمینان خاطر داده شده است که با مدیریت صحیح و برنامهریزی دقیق، بازار محصولات پروتئینی در آینده نیز با ثبات و آرامش ادامه خواهد یافت و مصرفکنندگان میتوانند با اطمینان خاطر، نیازهای خود را تامین کنند.
همچنین، به منظور اطلاعرسانی دقیق و شفاف به مردم، اطلاعات مربوط به قیمتها و موجودی کالاها به طور مستمر از طریق رسانههای مختلف منتشر خواهد شد
گوشت قرمز گوشت مرغ تخممرغ قیمت شرکت پشتیبانی امور دام کشور توزیع ذخایر استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی