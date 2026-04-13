معاون وزیر اقتصاد از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی دولت برای حمایت از بنگاه‌ها و خانوارهای آسیب‌دیده از شرایط فعلی خبر داد. این اقدامات شامل حمایت‌های غیرمالی از بنگاه‌ها، تسهیلات برای حفظ اشتغال و اجرای طرح «اعتبار فراگیر ایرانیان» برای حمایت از خانوارها می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد از اعلام مجموعه‌ای از اقدامات حمایت ی دولت برای بنگاه‌ها و خانوارها ی آسیب‌دیده از شرایط فعلی خبر داد. به گزارش تسنیم، مرتضی زمانیان با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی اظهار کرد: در همان هفته‌های ابتدایی، اصلاحاتی در برخی مقررات و رویه‌های اقتصادی اعمال شد تا فعالیت کسب‌وکارها با اختلال جدی مواجه نشود. اولویت با حمایت ‌های غیرمالی از بنگاه‌ها است.

زمانیان با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات بنگاه‌ها ماهیت اداری دارند، گفت: بخش قابل توجهی از حمایت‌ها لزوماً مالی نیست و بیشتر به حل مسائل گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و مجوزها مربوط می‌شود. به همین منظور، اختیارات اقتصادی دولت به یک کارگروه چابک واگذار شد تا تصمیم‌گیری‌ها در شرایط فعلی با سرعت بیشتری انجام شود. وی افزود: در ابتدای این شرایط، بخشی از فرآیندهای گمرکی و ارزی اصلاح شد و برخی تعهدات بنگاه‌ها مانند ضمانت‌نامه‌ها و تسویه‌حساب‌ها نیز برای مدتی به تعویق افتاد تا فشار کمتری بر تولیدکنندگان وارد شود. همچنین، برای کمک به فعالان اقتصادی و تسهیل ارتباط با دولت، مسیری مستقیم ایجاد شده است. معاون وزیر اقتصاد از راه‌اندازی حساب کاربری «همراه_کسب‌وکار» در پیام‌رسان بله خبر داد و اعلام کرد این سامانه برای ثبت مشکلات فعالان اقتصادی، به‌ویژه مسائل غیرمالی، طراحی شده است. به گفته وی، تاکنون بیش از 10 هزار درخواست در این سامانه ثبت شده که بسیاری از آن‌ها پاسخ داده شده یا برای پیگیری به دستگاه‌های مربوطه ارجاع شده است. این اقدام نشان‌دهنده تلاش دولت برای شناسایی و رفع موانع پیش روی کسب‌وکارها در شرایط فعلی است. علاوه بر این، برای جلوگیری از بروز مشکلات اداری، مجوزهایی که در این مدت منقضی می‌شدند، به‌صورت خودکار برای چند ماه تمدید شده‌اند. این اقدام به منظور کاهش بار اداری بر فعالان اقتصادی و ایجاد اطمینان خاطر برای آن‌ها انجام شده است. تسهیلات برای حفظ اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در دستور کار قرار دارد. زمانیان با اشاره به برنامه‌های حمایتی مالی دولت گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف دولت در این برهه، حفظ اشتغال است. بر همین اساس، در قالب تسهیلات تبصره 15 قانون بودجه، برای بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای 2 تا 50 نیروی بیمه‌شده که از شرایط فعلی آسیب دیده‌اند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. وی توضیح داد که این بنگاه‌ها می‌توانند به ازای هر نیروی کار تا دو برابر حداقل دستمزد، یعنی حدود 44 میلیون تومان، تسهیلات شش‌ماهه با دو ماه دوره تنفس دریافت کنند تا بتوانند نیروی انسانی خود را حفظ کنند. در صورتی که بنگاه‌ها پس از این دوره 80 تا 100 درصد نیروی کار خود را حفظ کنند، تسهیلات با شرایط عادی بازپرداخت خواهد شد. این تسهیلات گامی مهم در جهت حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و جلوگیری از بیکاری در این شرایط است. معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه به حمایت از خانوارها و مشاغل بسیار کوچک نیز اشاره کرد و گفت: این افراد در قالب طرح «اعتبار فراگیر ایرانیان» مورد حمایت قرار می‌گیرند. به گفته وی، در این طرح برای خانوارهایی که با کاهش درآمد مواجه شده‌اند، به‌ویژه خانوارهای فاقد درآمد ثابت، اعتبار خرید در نظر گرفته می‌شود. پیش‌بینی شده است برای یک خانوار چهار نفره حدود 20 تا 25 میلیون تومان اعتبار با نرخ سود پایین و بازپرداخت شش‌ماهه اختصاص یابد که برای خرید کالاهای مصرفی و بادوام در فروشگاه‌های مشخص قابل استفاده خواهد بود. زمانیان هدف این طرح را علاوه بر حمایت از معیشت خانوارها، افزایش تقاضا برای کالاهای تولیدی و کمک به گردش مالی بنگاه‌ها عنوان کرد و افزود: جامعه هدف این طرح حدود 20 میلیون نفر در نظر گرفته شده و جزئیات اجرایی آن به‌زودی اعلام خواهد شد. این طرح گامی مهم در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و تقویت اقتصاد ملی در این شرایط است. این اقدامات نشان‌دهنده عزم دولت برای مدیریت شرایط فعلی و حمایت از گروه‌های مختلف جامعه در این برهه از زمان است





