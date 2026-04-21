دونالد ترامپ با ادعای تزلزل در ساختار سیاسی ایران و با میانجی‌گری مقامات پاکستان، از تمدید آتش‌بس و تداوم محاصره نظامی خبر داد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در تازه‌ترین اظهارات خود که از طریق شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر شد، با تکرار ادعاهای پیشین خود پیرامون وضعیت داخلی ایران، از تمدید آتش‌بس موقت با این کشور خبر داد. ترامپ در این پیام مدعی شد که حکومت ایران در حال حاضر در وضعیت فروپاشی و تزلزل شدید قرار دارد و این روند برای واشنگتن کاملاً قابل پیش‌بینی بوده است.

او در ادامه افزود که این تصمیم پس از رایزنی‌های دیپلماتیک و درخواست‌های مستقیم از سوی فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و همچنین شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور اتخاذ شده است. بنا به گفته رئیس‌جمهور آمریکا، دولت پاکستان نقش میانجی را برای توقف حملات ایفا کرده تا به رهبران ایران فرصت داده شود پیشنهادی یکپارچه و قابل قبول برای حل اختلافات ارائه دهند. ترامپ با تأکید بر موضع سخت‌گیرانه خود، تصریح کرد که اگرچه دستور توقف حملات نظامی مستقیم صادر شده است، اما ارتش ایالات متحده موظف است محاصره همه‌جانبه علیه ایران را با قدرت تمام ادامه دهد. وی افزود که تمامی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه موظف هستند در آمادگی کامل باقی بمانند تا در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب در مذاکرات، توانایی اقدام فوری را داشته باشند. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اظهار داشت که آتش‌بس کنونی نه به معنای پایان تنش‌ها، بلکه به عنوان یک فرصت محدود و مشروط برای طرف ایرانی در نظر گرفته شده است تا در جریان گفتگوهای غیرمستقیم، مواضع خود را شفاف کرده و به یک راهکار جامع دست یابند. در همین حال، تحولات پیرامونی این موضوع نشان‌دهنده پیچیدگی‌های دیپلماتیک در سطح بین‌المللی است. گزارش‌های واصله حاکی از آن است که اتحادیه اروپا نیز درگیر منازعات داخلی بر سر نحوه مواجهه با این بحران است، به‌طوری که روسیه با انتقاد از رویکرد بروکسل، ادعاهای آن‌ها را نشانه‌ای از کشمکش و بی‌نظمی در سیاست خارجی اروپا می‌داند. از سوی دیگر، دولت قطر نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده است که با تمامی طرف‌های درگیر در مذاکرات پاکستان در تماس مستقیم است تا از هرگونه تشدید تنش در منطقه جلوگیری کند. همزمان با این تحولات سیاسی، بازارهای داخلی ایران نیز تحت تأثیر این فضای ناپایدار قرار گرفته‌اند و قیمت طلا و سکه به عنوان شاخص‌های اقتصادی در روز سه‌شنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۵، نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است که نشان از نگرانی‌های عمومی نسبت به تداوم یا پایان این آتش‌بس دارد





