دادستان آبدانان علیه مدیرعامل شرکت ان‌جی‌ال و مدیرکل راهداری ایلام اعلام جرم کرد. واژگونی اتوبوس در جاده دشت عباس به آبدانان و اعتراضات معترضان را برانگیخت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبدانان ، امراله میسائی ، از اعلام جرم رسمی علیه مدیرعامل شرکت ان‌جی‌ال و مدیرکل راهداری استان ایلام پس از بررسی‌های دقیق خبر داد. این اقدام حقوقی در پی حادثه واژگونی اتوبوس سرویس کارکنان شیفت بهره‌برداری شرکت اویکو در مجموعه ان‌جی‌ال دهلران رخ داده است که منجر به جراحات متعدد و اعتراضات گسترده مردمی در شهر آبدانان شده بود.

جزئیات فنی حادثه واژگونی اتوبوس

این حادثه تلخ شامگاه شنبه ۲۳ آبان‌ماه زمانی رخ داد که اتوبوس سرویس در حال حرکت از مسیر دشت‌عباس دهلران به سمت مورموری آبدانان بود. وسیله نقلیه در محدوده جاده‌ای به نام سه‌گر واژگون شد و رانندگانتان مجروح به بیمارستان آبدانان منتقل گردیدند. ویدئوهایی از صحنه حادثه و تجمع معترضان در فضای مجازی منتشر شد.

Also read اعتراضات آبدانان، طرح ترور مقدونیه و جریمه تیمو

سرهنگ کامران آرمان، رئیس پلیس راه استان ایلام، در بیانیه رسمی خود سه محور اصلی را در بروز این فاجعه شناسایی کرد. نخستین عامل، خطای انسانی و بی‌احتیاطی راننده اتوبوس برند ولوو عنوان شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد راننده به دلیل تخطی از سرعت مجاز، توانایی کنترل وسیله نقلیه را از دست داده است.

محور دوم تخلفات ساختاری شرکت بهره‌بردار یعنی ان‌جی‌ال دهلران است. این شرکت با تنظیم قراردادهای اجاره مغایر با ضوابط حمل‌ونقل عمومی مسافر، در حوزه خدمات سرویس دربستی فعالیت می‌کرده است. این نقض قوانین به عنوان یکی از علل اصلی عدم ایمنی سفر شناسایی شده است.

محور سوم نقص در تجهیزات ایمنی مسیر جاده‌ای است. رئیس پلیس راه ایلام اشاره کرد که عدم نصب حفاظ طولی مناسب در این بخش از جاده دشت عباس آبدانان، شدت آسیب‌ها و احتمال واژگونی را افزایش داده است. این نقص زیرساختی نیز در گزارش نهایی پلیس ذکر شده است.

واکنش مقامات و واکنش مردم به حادثه

پس از حادثه، مردم در میدان ولی‌عصر آبدانان تجمع کردند و با شعارهایی همچون عزاست امروز و استعفا، خواستار برخورد با عاملان این حادثه شدند. گزارش‌های منتشر شده از خبرگزاری فارس نشان می‌دهد که برخی افراد با میدان‌داری، جمعیت را به سمت خیابان‌های دیگر هدایت کردند و شعارها رنگ‌وبوی سیاسی به خود گرفت.

نیروهای پلیس برای کنترل شرایط در محل حاضر شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی نفرات تلاش کردند به اموال عمومی آسیب برسانند و تماشاگران را تحریک کنند، اما اکثریت حضار با این اقدامات همراهی نکردند و تجمع عمدتاً مسالمت‌آمیز باقی ماند. پلیس در نهایت بر حفظ نظم عمومی تأکید کرد.

امراله میسائی، دادستان آبدانان، با اشاره به این تجمع‌ها، گفت که با افرادی که از حادثه سوءاستفاده می‌کنند و قصد بر هم زدن نظم عمومی یا تحریک احساسات مردم را دارند، با قاطعیت برخورد خواهد شد. او همچنین وعده داد که مطالبات خانواده‌های جانباختگان با دقت پیگیری خواهد شد و با مقصران حقیقی حادثه برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

همزمان با اقدامات دادستانی، خبرگزاری رسمی دولت ایران یعنی ایرنا، تجمع آبدانان را غیرقانونی خواند و آن را به فراخوان عناصر خارج‌نشین نسبت داد. این رویکرد متفاوت در تحلیل رویدادها، نشان‌دهنده حساسیت بالای مقامات نسبت به واکنش‌های مردمی پس از حوادث ایمنی است. اقدامات قضایی علیه مدیران ارشد ان‌جی‌ال و راهداری، گامی برای پاسخگویی به انتظارات عمومی است.