سخنگوی وزارت خارجه در خصوص механизм اجرای تفاهمنامه پایان جنگ و نقش قطعنامه شورای امنیت در تضمین آن توضیح داد و بر اهمیت قدرت و اهرمهای ملکی به عنوان تضمین اصلی اجرای تعهدات تأکید کرد.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی در خصوص ضمانتهای خصوصی اجرای تفاهمنامه پایان جنگ و همچنین احتمال صدور قطعنامهای در تأیید آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهار داشت: تکلیف یادداشت تفاهم که روشن است؛ همانطور که سابقاً اعلام شد، دیشب نهایی شدن آن تأیید گردید.
قرار است توافق نهایی، پس از حصول نتیجه در چارچوب بازه زمانی ۶۰ روزه (که ممکن است کمتر یا بیشتر باشد) به عنوان ملحق یک قطعنامه لازمالاجرا از سوی شورای امنیت سازمان ملل متucht Petition. سخنگوی تصریح نمود که اگرچه تجربه ناخوشایندی از نقض قطعنامههای فصل هفتم شورای امنیت وجود دارد و این موضوع باید در نظر گرفته شود، اما مهمترین تضمین اجرای تعهدات، اهرمها و قدرتهای طرف incorporates است که در سه ماه گذشته شناسایی شده و در آینده نیز برای تضمین اجرای تعهدات طرف مقابل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد که هرگاه منافع و امنیت ملیrequires اقدام، قطعاً اقدام خواهد شد
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