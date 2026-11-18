رئیس سازمان سنجش از انتشار اسامی ۴۹۶ هزار پذیرفته‌شده نهایی کنکور ۱۴۰۵ و دانشگاه آزاد خبر داد. جزئیات کارنامه‌ها و مهلت ثبت‌نام و نحوه اعتراض به سهمیه‌ها.

دکتر رضا محمدی ، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، خبر از انتشار رسمی اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی در آزمون‌های سراسری و دانشجوی-معلم سال ۱۴۰۵ داد. این اطلاع‌رسانی شامل دانشگاه‌های سراسری، مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی است. پذیرفته‌شدگان برای مشاهده اسامی خود باید به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه کنند.

آمار دقیق پذیرفته‌شدگان و جنسیت

به گزارش سازمان سنجش، در مجموع ۴۹۶ هزار و ۸۰۶ متقاضی در رشته‌های با آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی برای تمامی دوره‌های آموزشی سال ۱۴۰۵ پذیرفته شده‌اند. ساختار جنسیتی این پذیرفته‌شدگان نشان می‌دهد که حدود ۶۰ درصد از این تعداد را زنان و حدود ۴۰ درصد را مردان تشکیل می‌دهند. معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری این آمار را تأیید کرده و بر شفافیت فرآیند پذیرش تأکید دارد.

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زمان‌بندی صدور کارنامه‌های علمی

بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده، کارنامه‌های علمی حاوی رتبه متقاضی در هر یک از کدرشته‌محل‌های انتخابی و رتبه آخرین فرد پذیرفته‌شده در سهمیه مربوط، حداکثر تا ۱۰ آذر ماه تهیه خواهد شد. این اسناد توسط سازمان سنجش تهیه شده و در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار می‌گیرد تا اولویت رشته محل قبولی برای داوطلبان شفاف شود.

شرایط پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر محمدی درباره نتایج مربوط به رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی توضیح داد که نتایج پذیرفته‌شدگان این دانشگاه، بجز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی، هم‌زمان از طریق درگاه اطلاع‌رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌شود. داوطلبانی که در ردیف پذیرفته‌شدگان هر دو دانشگاه قرار می‌گیرند، می‌توانند منحصراً در یکی از کدرشته‌محل‌های قبولی ثبت‌نام نمایند.

ملاحظات ثبت‌نام و ضوابط قانونی

پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت‌نام، از اول آذر ماه باید به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند. در صورتی که متقاضیان در هر دو محل قبولی ثبت‌نام کنند، مطابق ضوابط با آنها برخورد خواهد شد. بنابراین، مطالعه دقیق اطلاعیه‌های منتشر شده در درگاه سازمان سنجش برای جلوگیری از هرگونه خطا الزامی است.

اعتراضات به سهمیه‌ها و ظرفیت پزشکی

در حال حاضر، اعتراضاتی نسبت به برخی سهمیه‌های کنکور توسط افرادی مانند خسروپناه مطرح شده است. همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که احتمال تغییر ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی در سال آینده وجود دارد. داوطلبان و اولیای محترم باید منتظر انتشار دستورالعمل‌های تکمیلی برای ثبت‌نام نهایی باشند.