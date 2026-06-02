مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران از آمادگی کامل شبکه مترو برای ارائه خدمات به زائران مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و نمازگزاران جمعه ۱۵ خرداد خبر داد و از تمهیدات ویژه برای تسهیل تردد سخن گفت.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، مسعود لطفی، از آمادگی کامل شبکه مترو برای ارائه خدمات ویژه به زائران حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) در سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و همچنین نمازگزاران جمعه در روز ۱۵ خرداد ماه خبر داد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب و دفاع مقدس، اظهار کرد: به منظور تسهیل تردد زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم سالگرد ارتحال در روز ۱۴ خردادماه، تمهیدات ویژه‌ای در سراسر شبکه مترو به‌ویژه در خط یک که به حرم مطهر منتهی می‌شود، پیش‌بینی و اجرا شده است. تمامی بخش‌های عملیاتی، فنی، پشتیبانی و خدماتی مترو در آماده‌باش کامل قرار دارند و وضعیت سرویس‌دهی در تمامی خطوط از طریق مرکز کنترل عملیات، سامانه‌های نظارت تصویری و سایر سامانه‌های هوشمند به صورت لحظه‌ای پایش می‌شود تا خدمات رسانی مطلوب، ایمن و مستمر به زائران و شهروندان ارائه گردد.

لطفی با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان مترو تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم سفرها در این ایام، تمهیدات لازم برای اعزام قطارهای فوق‌العاده در صورت نیاز در نظر گرفته شده است. در تمامی ایستگاه‌های منتهی به حرم مطهر، نیروهای عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی در آماده‌باش کامل خواهند بود و تجهیزات فنی مانند پله‌برقی‌ها، آسانسورها و سیستم‌های تهویه نیز با دقت بیشتری کنترل می‌شوند تا از بروز هرگونه اختلال جلوگیری شود





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