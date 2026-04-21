شرکت دولتی کویت پترولیوم به دلیل تداوم اختلالات تردد در تنگه هرمز و مسائل ژئوپلیتیک، برای صادرات محموله‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی خود وضعیت اضطراری اعلام کرد.

شرکت دولتی نفت کویت، موسوم به کویت پترولیوم (KPC)، در اقدامی بی‌سابقه و در واکنش به تداوم چالش‌های ژئوپلیتیک و اختلال در مسیرهای کلیدی کشتیرانی، رسماً وضعیت اضطراری برای صادرات نفت خام و فرآورده‌های پالایشی خود اعلام کرده است.

این تصمیم که بر اساس اسناد داخلی مشاهده شده توسط خبرگزاری بلومبرگ تأیید شده، نشان‌دهنده عمق نگرانی مقامات کویتی از ناامنی‌های موجود در تنگه هرمز است؛ تنگه‌ای که به‌عنوان حیاتی‌ترین آبراه جهان برای ترانزیت انرژی شناخته می‌شود و هرگونه نوسان در امنیت آن، زنجیره تأمین جهانی نفت را با تهدیدی جدی مواجه می‌سازد. بنا بر اعلام رسمی این شرکت، شرایط فورس ماژور یا همان بندهای اضطراری قراردادها فعال شده است تا تعهدات تحویل محموله‌ها به مشتریان بین‌المللی به‌صورت موقت متوقف گردد. این دومین باری است که کویت پترولیوم در بازه زمانی کوتاه، دست به اتخاذ چنین تصمیم سخت‌گیرانه‌ای می‌زند. پیش‌تر در ماه گذشته میلادی، این شرکت در پی تشدید درگیری‌های نظامی در منطقه خاورمیانه و برای جلوگیری از خطرات احتمالی، ظرفیت پالایشی و سطح تولید نفت خام خود را به‌طور قابل توجهی کاهش داده بود. مقامات این شرکت دولتی تأکید کرده‌اند که کاهش تولید و وضعیت اضطراری کنونی، ماهیتی کاملاً احتیاطی داشته و هدف آن محافظت از دارایی‌ها و تعهدات قراردادی در برابر نوسانات غیرقابل پیش‌بینی امنیتی است. با این حال، کارشناسان انرژی معتقدند که استمرار این روند می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای انرژی منجر شود، به‌ویژه در زمانی که سایر منابع عرضه نفت نیز با محدودیت‌های عرضه روبرو هستند. همزمان با این رویداد، کویت بر مواضع خود در خصوص بهره‌برداری از میدان مشترک نفتی الدره (که در ایران با نام آرش شناخته می‌شود) تأکید کرده و اعلام داشته که فارغ از هرگونه توافق یا انتظار برای هماهنگی با ایران، فرایند استخراج و تولید از این میدان را به پیش خواهد برد. این موضع‌گیری در کنار بحران وضعیت اضطراری صادرات، نشان‌دهنده تغییر استراتژی کویت در مدیریت منابع انرژی و تقابل‌های منطقه‌ای است. بازارهای جهانی نیز نسبت به این تحولات واکنش‌های متفاوتی نشان داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که قیمت‌ نهاده‌های انرژی و ارز در بازارهای داخلی کویت و سایر کشورهای منطقه با نوسانات محسوسی همراه بوده است. در حالی که نفت خام در بازارهای جهانی روندی کاهشی را تجربه می‌کند، باید دید آیا تصمیم جدید کویت مبنی بر توقف صادرات می‌تواند به‌عنوان یک محرک برای افزایش قیمت‌ها عمل کند یا خیر. تحلیلگران حوزه انرژی هشدار می‌دهند که اگر ناامنی در خلیج فارس به همین منوال ادامه یابد، سایر کشورهای تولیدکننده نفت نیز ممکن است ناچار به اتخاذ تدابیر مشابهی برای مدیریت وضعیت بحرانی خود شوند





