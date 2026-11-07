وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای کسب اطلاعات درباره دانشمندان و فناوری‌های هسته‌ای ایران پاداش می‌دهد. این اقدام در پی گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم صورت گرفته است.

وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی خود در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ، منجر به از دست دادن تداوم آگاهی این نهاد از فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده است. این مقامات آمریکایی ضمن تشریح جزئیات جدید، برنامه پاداش برای عدالت را جهت جذب اطلاعات حساس درباره ساختار برنامه هسته‌ای تهران فعال کرده‌اند.

جزئیات برنامه پاداش برای عدالت و شرایط دریافت

برنامه پاداش برای عدالت یک ابزار مالی در اختیار وزارت خارجه ایالات متحده است که در سال ۱۹۸۴ با هدف ارائه پاداش مالی در ازای دریافت اطلاعاتی راه‌اندازی شد که می‌تواند به حفاظت از امنیت ملی آمریکا کمک کند. این برنامه مبلغ مشخصی را به افرادی اعطا می‌کند که بتوانند اطلاعات دقیقی درباره دست‌اندرکاران و دانشمندان هسته‌ای، قابلیت‌ها و فناوری‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و افراد و سازمان‌های مرتبط با این برنامه ارائه دهند. علاوه بر مبلغ نقدی، این افراد امکان جابجایی نیز برای خود فراهم می‌کنند تا از امنیت شخصی خود اطمینان حاصل نمایند.

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گزارش آژانس اتمی و غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم

وزارت خارجه ایالات متحده در توضیح دلایل اختصاص این پاداش به استناد گزارش سال ۲۰۲۵ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) عمل کرده است. این گزارش حاکی از آن است که ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم تا سطح خلوص ۶۰ درصد است. این سطح از غنی‌سازی از نظر فنی فاصله کوتاهی تا خلوص ۹۰ درصد مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای دارد و ایران را به تنها کشور فاقد سلاح هسته‌ای تبدیل کرده که اورانیوم را در چنین سطح غنای بالایی تولید می‌کند. کارشناسان برآورد می‌کنند که مقدار اورانیوم غنی‌شده توسط ایران در صورت ادامه روند غنی‌سازی، می‌تواند برای تولید چندین سلاح هسته‌ای کافی باشد.

مانع نظارت آژانس و توقف آگاهی از فرآیندهای هسته‌ای

در ادامه این اطلاعیه آمده است که عدم پایبندی رژیم حاکم بر ایران به تعهدات خود در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) و الزامات پادمانی، مانع از نظارت و آگاهی مداوم آژانس بر فرآیند تولید شده است. این مانع‌تراشی باعث شده است آژانس نیز تداوم آگاهی خود را از فعالیت‌های هسته‌ای ایران از دست بدهد. به عبارت دیگر، نظارت بر فرآیند تولید و همچنین موجودی اقلام کلیدی مانند سانتریفیوژها در ایران تحت پیگیری دقیق آژانس قرار ندارد.

ارتباط با جنگ اخیر و موضع مارکو روبیو

برنامه هسته‌ای تهران یکی از محورهای اصلی مذاکرات برای پایان‌دادن به جنگ بوده است. این درگیری اواخر فوریه، پس از حملات آمریکا و اسرائیل به این کشور آغاز شد. در این میان، مارکو روبیو، مقام بلندپایه آمریکایی، اعلام کرد که توقف برنامه هسته‌ای ایران خط قرمز آمریکا است. او همچنین اشاره کرد که یک عامل خارجی در توطئه حمله به فرفورد نقش داشت که این موضوع نشان‌دهنده پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی منطقه در این مقطع حساس است.