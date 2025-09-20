به دلیل ثبت بالاترین سطح مصرف انرژی در تاریخ منطقه، سازمان انرژی برنامه مدیریت هوشمند انرژی را برای روز شنبه ۲۹ شهریور در ساعات اوج مصرف فعال می‌کند. هدف از این اقدام، حفظ ثبات شبکه و جلوگیری از اختلالات احتمالی است. هموطنان می‌توانند برای اطلاع از خاموشی‌های احتمالی به وب‌سایت شرکت توزیع نیروی برق مازندران و صفحه برنامه خاموشی‌ها مراجعه کنند. مدیریت بهینه مصرف انرژی در این بازه زمانی، نقش حیاتی در پایداری شبکه دارد.

با ثبت بالاترین رکورد مصرف انرژی در تاریخ منطقه، شبکه برق با یک چالش جدی و بی‌سابقه مواجه شده است. سازمان انرژی به منظور مقابله با این وضعیت و حفظ پایداری شبکه، برای روز شنبه ۲۹ شهریور، برنامه‌ای جامع برای مدیریت هوشمند انرژی در ساعات اوج مصرف را فعال می‌کند. این اقدام پیشگیرانه که با هدف جلوگیری از اختلالات گسترده و حفظ ثبات شبکه طراحی شده، بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسی، پیک بار شبکه را در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۲ روز شنبه به اوج خود خواهد رساند.

از هموطنان گرامی درخواست می‌شود در این برنامه ملی با حس مسئولیت‌پذیری و همکاری فعالانه مشارکت نمایند. برای آگاهی از خاموشی‌های احتمالی، هموطنان می‌توانند به وب‌سایت شرکت توزیع نیروی برق مازندران به نشانی https://www.maztozi.ir/ مراجعه کنند. همچنین، صفحه اختصاصی برنامه خاموشی‌ها نیز به نشانی https://www.maztozi.ir/_douranportal/ در دسترس است. این دسترسی آسان به اطلاعات، به منظور شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی به شهروندان در نظر گرفته شده است تا همگان بتوانند با درک شرایط موجود، در مدیریت مصرف انرژی سهیم شوند.\مدیریت بهینه مصرف انرژی، به ویژه در ساعات اوج مصرف، نقشی کلیدی در پایداری شبکه برق ایفا می‌کند. این امر شامل مدیریت مصرف دستگاه‌های پرمصرف، مانند سیستم‌های تهویه مطبوع و تجهیزات پرتوان، در بازه زمانی تعیین شده است. کاهش مصرف در این ساعات حساس، به معنای کاهش فشار بر شبکه و جلوگیری از بروز خاموشی‌های ناخواسته خواهد بود. سازمان برق منطقه‌ای از همکاری و همراهی آگاهانه مشترکان سپاسگزاری می‌کند و اطمینان دارد که با عزم عمومی و مدیریت مصرف بهینه، این دوره حساس با موفقیت سپری خواهد شد. اطلاعات دقیق مربوط به مناطق تحت پوشش و زمان‌بندی اجرای طرح مدیریت مصرف، به طور مستمر از طریق پرتال اینترنتی شرکت، سامانه پیامکی و رسانه‌های محلی به اطلاع عموم خواهد رسید. این اطلاع‌رسانی گسترده و دقیق، به شهروندان امکان می‌دهد تا با برنامه‌ریزی صحیح و رعایت توصیه‌ها، نقش موثری در حفظ پایداری شبکه برق ایفا کنند. تأکید بر اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از منابع، یک ضرورت اساسی در شرایط کنونی است و همکاری همگانی در این زمینه، ضامن تداوم روشنایی و رفاه برای همه شهروندان خواهد بود.\در این راستا، سازمان انرژی ضمن تأکید بر اهمیت مشارکت همگانی، توصیه‌هایی را برای کاهش مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف ارائه می‌دهد. این توصیه‌ها شامل خاموش کردن لامپ‌های اضافی، استفاده از وسایل برقی با راندمان بالا، تنظیم دمای سیستم‌های تهویه مطبوع در حد متعادل و خودداری از استفاده همزمان از وسایل پرمصرف در ساعات پیک مصرف است. همچنین، سازمان از شهروندان می‌خواهد تا در صورت امکان، مصرف انرژی خود را به ساعات کم‌باری منتقل کنند و از استفاده از وسایلی مانند اتو، ماشین لباسشویی و ظرفشویی در ساعات اوج مصرف خودداری نمایند. با رعایت این نکات ساده، شهروندان می‌توانند گامی مؤثر در جهت کاهش فشار بر شبکه برق بردارند و به حفظ پایداری آن کمک کنند. سازمان انرژی با ارائه اطلاعات به‌روز و شفاف، در تلاش است تا زمینه را برای مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در این برنامه ملی فراهم کند. امید است با همراهی و همکاری همگانی، این چالش بزرگ با موفقیت پشت سر گذاشته شود و شبکه برق منطقه، همچنان به تأمین نیازهای ضروری شهروندان ادامه دهد. در نهایت، این تلاش‌ها در راستای حفظ منافع ملی و رفاه عمومی خواهد بود





