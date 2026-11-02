پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد پس از کسب مدال برنز در مسابقات جهانی، به بررسی چالش‌ها و ناداوری‌ها پرداخته و از اقدامات مدیریتی علیرضا دبیر حمایت کرد.

پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در واکنش به نتایج کسب شده در مسابقات قهرمانی جهان عملکرد تیم را مورد ارزیابی قرار داد و با وجود کسب مقام سومی، بر لیاقت تیم ملی برای مقام اول تاکید کرد. این سرمربی با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه کشتی‌گیران، خاطرنشان ساخت که با وجود کسب موفقیت، شرایطی همراه با چالش‌های متعدد روحی و روانی برای تیم به وجود آمد که بر عملکرد نهایی تاثیر گذار بود.

تحلیل شایسته مدال برنز و تلاش‌های تیم ملی

سرمربی تیم ملی در ابتدای صحبت‌های خود مقام سومی کشتی آزاد ایران را در مسابقات جهانی تبریک گفت و افزود که هرچند مردم ایران همواره شایستگی کسب مقام نخست را دارند، اما تیم ما تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته است. وی افزود که در این مسابقات انواع و اقسام بدشانسی‌ها، ناداوری‌های ورزشی و قرعه‌های نامساعدی در انتظار کشتی‌گیران بود که با وجود همه این موارد، تیم ما با تمام وجود جنگید و سعی کرد بهترین عملکرد خود را ارائه دهد.

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چالش‌های روحی ناشی از نتایج روز اول مسابقات

درستکار عنوان کرد که روز نخست مسابقات که دو ستاره بزرگ کشتی ایران یعنی حسن یزدانی و رحمان عموزاد که هر دو سال گذشته موفق به کسب مدال طلا شده بودند، شکست خوردند، باعث ایجاد یک چالش و دگرگونی سخت روحی و روانی در تیم شد. وی تصریح کرد که به همین دلیل تمام وقت و تلاش خود را صرف جمع و جور کردن تیم از نظر روحی و روانی کرد تا بتواند استرس ناشی از این شکست‌ها را کاهش دهد و تمرکز بقیه کشتی‌گیران را حفظ کند.

بررسی دقیق ناداوری‌ها و خطاهای داوری در مسابقات

سرمربی تیم ملی درباره موارد غیرعادی داوری اظهار داشت که اگر حسن یزدانی و رحمان عموزاد روز اول به فینال راه پیدا می‌کردند و به حقشان می‌رسیدند، شرایط تیم کاملا متفاوت می‌شد. وی با اشاره به برخورد با رحمان عموزاد گفت که در آن مسابقه ناداوری صورت گرفت زیرا داور در پایان کشتی به رحمان اخطار داد در حالی که او هیچ کاری انجام نداده بود و فراری نیز از کشتی نبود. وی افزود که آرش یوشیدا نیز در آن امتیاز کنترلی روی حسن یزدانی نداشت اما با وجود این موارد، تیم مجبور شد بخش عمده‌ای از انرژی خود را صرف مدیریت مسائل روحی و روانی کند.

سقوط ناگهانی کامران قاسمپور و تأثیر آن بر مدال آوری

درستکار خاطرنشان کرد که در روز دوم نیز اتفاق مشابهی برای کامران قاسمپور رخ داد. وی گفت که با وجود اینکه قاسمپور در دور نخست بسیار پرصلابت قهرمان المپیک را شکست داد، اما براثر یک غفلت از حریف قرقیزستانی خود ضربه فنی شد. سرمربی تیم ملی با تاسف اشاره کرد که این حریف قرقیزستانی نهایتا به مدال برنز دست یافت و افزود که اگر این اتفاق برای کامران قاسمپور نمی‌افتاد، قطعا او شانس اول تیم ما برای کسب مدال طلا در مسابقات بود.

دفاع قاطع از عملکرد علیرضا دبیر در برابر انتقادات

سرمربی تیم ملی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع حمله به علیرضا دبیر اشاره کرد و گفت که برخی ادعا می‌کنند اگر آن حملات به داوری کشتی فرنگی نبود، حق ما در کشتی آزاد خورده نمی‌شد. وی در پاسخ به این ادعاها با قاطعیت بیان کرد که برعکس این موضوع صحیح است و دبیر از حق تیم دفاع کرد. درستکار تاکید کرد که اگر آن اتفاقات رخ نمی‌داد، شرایط برای تیم ما بدتر از این می‌شد و ما در این مسیر تنها بودیم. وی این موضوع را نپذیرفت که حرکت آقای دبیر باعث شده حق‌خوری برای تیم ما پیش بیاید و معتقد است اقدامات مدیریتی وی در جهت پیشبرد اهداف تیم بوده است.

مقایسه موفقیت کشتی فرنگی و آزاد در شرایط سخت

درستکار با اشاره به موفقیت‌های کشتی آزاد و فرنگی در بازی‌های آسیایی و امیدهای جهان گفت که شاید این موفقیت‌ها برای برخی خوشایند نباشد. وی افزود که کشتی فرنگی ما محشر به پا کرد که برخی آن را برنمی‌تابند و برایشان سنگین است که ایران با صلابت در ۱۰ وزن نُه مدال کسب کرده است. سرمربی تیم ملی بیان کرد که ما در حال حاضر در جنگ تحمیلی هستیم و با محدودیت‌های زیادی روبرو هستیم اما باز هم درخشیدیم.

تأکید بر خودگذشتگی‌های مدیریتی و حمایت‌های مالی

وی در پایان با اشاره به تفاوت برخورد با کشتی آزاد و فرنگی گفت که شاید کسی اعتبارش را اینطور خرج نکند اما علیرضا دبیر از خودگذشتگی کرد. درستکار خاطرنشان کرد که دبیر تمام امکانات را برای بچه‌ها فراهم کرد که آخرین آن تهیه هواپیمای چارتر بود که مستقیم از مهرآباد به قزاقستان آمد. سرمربی تیم ملی با تشکر از این حمایت‌ها، نشان داد که با وجود تمام چالش‌ها و محدودیت‌ها، تیم ملی با تلاش کشتی‌گیران و حمایت‌های مدیریتی توانسته است جایگاه خود را حفظ کند و در صحنه‌های بین‌المللی حضور مؤثری داشته باشد.