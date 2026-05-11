در این خبر، دو مورد ابتلا به هانتاویروس در دو مسافر تخلیه‌شده از کشتی تفریحی، "هوندیوس", برای آمریکا و فرانسه تایید گردیده و اطلاعات بیشتری در مورد علائم، شناسایی افراد در تماس، و فرایند درمانی برای بیماران ذکر گردیده است.

پس از شیوع مرگبار هانتاویروس در کشتی تفریحی، مقام‌های بهداشتی آمریکا و فرانسه تایید کردند که دست‌کم دو مسافر تخلیه ‌شده از این کشتی مثبت شده‌اند.

مقام‌های بهداشتی فرانسه و آمریکا اعلام کردند که دو نفر از مسافران کشتی تفریحی "هوندیوس" که به دلیل شیوع هانتاویروس در آب‌های اقیانوس اطلس تخلیه شده بودند، پس از بازگشت به کشورهایشان به این ویروس مبتلا شده‌اند. وزیر بهداشت فرانسه امروز (دوشنبه) اظهار داشت: یک زن فرانسوی که روز یکشنبه از کشتی به پاریس منتقل شده بود، آزمایش مثبت هانتاویروس داشته و وضعیت جسمی او رو به وخامت است.

این زن اکنون در بیمارستان تخصصی بیماری‌های عفونی بستری شده و مقام‌های فرانسوی ۲۲ نفر را به عنوان افراد در تماس با او شناسایی کرده‌اند





