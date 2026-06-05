ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به دغدغه‌های داوطلبان و خانواده‌ها، از ثبات قوانین کنکور ۱۴۰۵ và کارشناسی شرایط خاص خبر داد و هشداری در برابر اخبار غیررسمی صادر کرد.

پیرو دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی داوطلبان و خانواده‌های گرامی، ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام می‌کند که داوطلبان پایه دوازدهم امسال (سال ۱۴۰۵) سوابق تحصیلی خود را بر اساس تقویم آموزشی سال گذشته ایجاد نموده‌اند و داده‌های مربوط به معدل این گروه ثبت شده است.

در مورد داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی نیز شرایط و فرآیند staggering این سوابق از سال گذشته به‌طور رسمی و شفاف اعلام شده و فرصت کافی برای آمادگی فراهم بوده است. بسیاری از داوطلبان با توجه به ضوابط قانونی برنامه‌ریزی drilled زندگی خود و خانواده‌شان کرده‌اند و پایبندی به قوانین جاری،_rights حق این افراد است که به قانون اعتماد کرده‌اند. هر تغییر یک‌جانبه می‌تواند تضیعی برای این داوطلبان باشد.

تصمیمات مربوط به شرایط خاص کشور با مشارکت وزارت آموزش و پرورش و مراجع ذی‌صلاح تحت بررسی کارشناسی است و در صورت اتخاذ تصمیم، تنها از طریق مجاری رسمی و با رعایت مصوبات شورااعلام خواهد شد. تغییر در ضوابط کنکور تنها در صلاحیت مرجع قانونی، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هیچ اظهارنظر غیررسمی در این زمینه اعتبار ندارد. انتشار اخبار از منابع فاقد صلاحیت می‌تواند تمرکز و آرامش داوطلبان را در دوره حساس آمادگی مختل کند.

دبیر شورای عالی انقلابCultural نیز تأکید کرد که کنکور ۱۴۰۵ هیچ تغییری در قوانین و مقررات اساسی خود نخواهد داشت





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