فهرست کامل نامزدهای نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت شامل بهترین فیلم، کارگردانی و دستاوردهای فنی در بخش‌های کوتاه و مستند منتشر شد.

ستاد خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت پیش از برگزاری مراسم افتتاحیه این رویداد سینمایی مهم، فهرست نهایی نامزدهای رشته‌های مختلف را در بخش فیلم‌های کوتاه و مستند منتشر کرد. این اعلام اسامی نشان‌دهنده غنای آثار تولید شده در حوزه سینمای مقاومت است که توسط داوران تخصصی برای حضور در مرحله پایانی انتخاب شده‌اند.

لیست نامزدهای بهترین فیلم کوتاه جشنواره

در بخش بهترین فیلم کوتاه، پنج اثر برجسته به عنوان نامزد نهایی معرفی شده‌اند که هر کدام نماینده تلاش‌های خلاقانه کارگردانان و تهیه‌کنندگان هستند. فیلم بیتورا با تهیه‌کنندگی مهدی اباذری، زیر چشمان خدا با تهیه‌کنندگی میلاد محمدی، پیام بر با تهیه‌کنندگی علی طادی، کاپیتان تورس با تهیه‌کنندگی حامد معالی و مهربانی سلامون با تهیه‌کنندگی کمیل ارجمندی در این لیست قرار دارند.

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این آثار با موضوعات متنوع و روایت‌های متفاوت، توانسته‌اند توجه هیئت داوران را جلب کنند و به عنوان گزینه‌های اصلی برای کسب جوایز بخش کوتاه شناخته شوند. حضور این فیلم‌ها نشان‌دهنده تنوع سبک‌ها و رویکردهای هنری در سینمای کوتاه کشور است.

برترین‌های کارگردانی و فیلمنامه در بخش کوتاه

در رشته بهترین کارگردانی فیلم کوتاه، نامزدها عبارتند از فرج صالحی برای فیلم بیتورا، کمیل ارجمندی برای سلامون، علی صالحی برای سرلخت، احسان عابدنیا برای پیام بر و ابوالفضل ساعی برای زیر چشمان خدا. این اسامی نشان می‌دهد که رقابت در صنف کارگردانی نیز بسیار نزدیک و جذاب خواهد بود.

همچنین در بخش بهترین فیلمنامه فیلم کوتاه، چهار نامزد اصلی انتخاب شده‌اند: احمد حیدریان برای خیلی خیلی دور و بسیار نزدیک، احسان عابدنیا برای پیام بر، حسین جمشیدی برای کاپیتان تورس و کوثر امیدی برای فیلم بیتورا. انتخاب این نویسندگان تأییدکننده اهمیت剧本 در ساختار روایی فیلم‌های کوتاه است.

تقدیر از دستاوردهای فنی و هنرمندان پشت صحنه

بخش دستاوردهای فنی فیلم کوتاه نیز با معرفی پنج اثر برتر همراه بوده است. سرلخت به کارگردانی علی صالحی در زمینه تدوین، آدم خورا با صداگذاری سید محمد لاجوردی، کاپیتان تورس با تدوین سیاوش کردجان، سلامون با فیلمبرداری سید محمدرضا سجادیان و کلبه اسفندیار با فیلمبرداری علی محمد قاسمی در این دسته قرار گرفته‌اند.

این بخش به شایستگی هنرمندانی اختصاص دارد که بدون نام بردن از خود، کیفیت بصری و شنیداری آثار را ارتقا داده‌اند. تقدیر از تدوین، صداگذاری و فیلمبرداری نشان‌دهنده نگاه جامع جشنواره به تمام اجزای سازنده یک اثر سینمایی است.

رقابت سنگین در بخش مستند بلند و کوتاه

در بخش مستند بلند، آثاری مانند آبراه کوچکی در میان هور به کارگردانی مرتضی پایه، شناس خشت و خون به کارگردانی عقیل جماعتی، کریدور طلایی به کارگردانی مریم طالبی، انارکی ایستاده در کنار تیمز به کارگردانی سید مصطفی موسوی تبار و عمق میدان به کارگردانی علی شاهدی نامزد دریافت جایزه شده‌اند.

تهیه‌کنندگان برتر مستند بلند نیز شامل سید مسعود امامی و محمد حسین انصاری برای آسمان عمیق، ناصر نادری برای مردان نجات، زهره نجف‌زاده برای ایستاده در کنار تیمز، محمد حسن یادگاری برای همه چیز برای همیشه و علی اکبری برای من جلال آل احمد هستم هستند. همچنین در مستند کوتاه، حالا منم از جنگ قصه دارم، کوچه ور، انتظار ۲۵ ساله، در میان درختان انجیر و هفت سامورایی نامزد شده‌اند.