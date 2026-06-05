اعلام رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ضوابط کنکور ۱۴۰۵

شورای عالی انقلاب文化活动 در بیانیهای تاکید کرد که هرگونه تغییر در قوانین آزمون سراسری فقط از طریق همین شورا و کانالهای رسمی اطلاعرسانی میشود و داوطلبان باید از منابع غیررسمی پرهیز کنند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به ابهامها و سؤالات مطرحشده درباره تأثیر قطعی معدل در کنکور امسال، بیانیهای صادر کرد و تاکید کرد هرگونه تغییر در ضوابط آزمون سراسری تنها از طریق این شورا و مجاری رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
بر اساس اعلام شورا، سوابق تحصیلی دانشآموزان پایه دوازدهم برای پایه یازدهم از سال پیش و مطابق تقویم آموزشی ثبت شده است. داوطلبان فاقد سوابق تحصیلی نیز از سال گذشته از شرایط و زمانبندی ایجاد سابقه تحصیلی آگاه شدهاند و فرصت کافی برای انجام این فرایند را داشتهاند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از داوطلبان و خانوادهها بر اساس قوانین موجود برنامهریزی کلان تحصیلی خود را داشتهاند، هشدار داد که هرگونه تغییر ناگهانی میتواند حقوق افرادی که تحت پوشش این مقررات برنامهریزی کردهاند را تبعیض کند. در ادامه بیانیه آمده است که شرایط ویژه ایجادشده در کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سایر مراجع ذیصلاح مورد بررسی کارشناسی قرار دارد و در صورت اتخاذ هر تصمیم، این موضوع با حضور وزیر آموزش و پرورش و از طریق مجاری رسمی اعلام خواهد شد.
این شورا همچنین صراحتاً اعلام کرد که تغییر در ضوابط آزمون سراسری در صلاحیت خود بوده و هر اظهارنظر غیررسمی فاقد اعتبار法律 است. از داوطلبان و خانوادهها خواسته شد اخبار مرتبط با کنکور را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و به گزارشها و گمانهزنیهای منتشرشده در فضای غیررسمی توجه نکنند
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