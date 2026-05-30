رئیس سازمان سنجش آموزش کشور زمان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ و امکان ثبتنام مجدد و ویرایش اطلاعات را اعلام کرد.
دکتر رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در نشست خبری برگزار شده، زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ را روزهای پنجشنبه ۱۸ و جمعه ۱۹ تیرماه اعلام کرد.
وی همچنین از امکان ثبتنام مجدد برای داوطلبان جاماندgaard تا روز دوشنبه خبر داد. داوطلبان尽管 پیش از این ثبتنام کردهاند نیز میتوانند در همین بازه زمانی اطلاعات خود را ویرایش کنند. تغییر حوزه امتحانی، گروه آزمایشی و سایر موارد از جمله امکانات جدید است. نتایج اولیه آزمون در نیمه دوم مردادماه اعلام میشود و مراحل بعدی پذیرش مطابق زمانبندی پیشفرض ادامه خواهد داشت
We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:
کارشناسی ارشد سازمان سنجش ثبتنام مجدد آزمون ۱۴۰۵ تغییر رشته