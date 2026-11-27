سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد توییت منتشر شده از سید مجید موسوی جعلی است و این صفحه در ایکس بسته شده است.

بررسی‌های انجام شده توسط خبرنگاران نشان می‌دهد که محتوای توییتری که ادعا می‌شد از سوی سید مجید موسوی ، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، منتشر شده است، کاملاً جعلی بوده است.

این خبر کاذب ابتدا در فضای مجازی عربی دست به دست شد و متأسفانه برخی از رسانه‌های رسمی در کشورهای عربی نیز بدون تأیید صحت مطالب، اقدام به انتشار آن کردند که باعث گسترش سریع این شایعه شد.

Also read شهروندان هندی در ارتش روسیه؛ ۵۱ کشته و ۷۷ سرنوشت نامعلوم

تأیید جعلی بودن توسط مقامات سپاه

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسماً تأیید کرد که این پیام ساختگی است و هیچ ارتباطی با فرمانده نیروی هوافضای سپاه ندارد. این اقدام رسمی نشان‌دهنده حساسیت بالای نهادهای امنیتی نسبت به شایعات فضای مجازی است.

بر اساس گزارش‌های دقیق، سردار سید مجید موسوی هرگز صفحه‌ای در اپلیکیشن ایکس (توییتر سابق) نداشته است. این نکته حائز اهمیت است که حتی صفحه رسمی پیشین این مقام نظامی نیز توسط پلتفرم ایکس مسدود و بسته شده بود.

تکنیک‌های جعل و گسترش شایعه

تحلیلگران رسانه‌ای معتقدند که هدف از ایجاد چنین شایعاتی، ایجاد بی‌اعتمادی در میان مخاطبان و سلب اعتبار از اخبار رسمی منتشر شده توسط نهادهاست. استفاده از نام فرماندهان ارشد سپاه پاسداران برای جذابیت بیشتر و انتشار سریع‌تر خبر کاذب، از روش‌های رایج در جنگ روانی است.

گسترش این شایعه در رسانه‌های رسمی عربی نیز نشان می‌دهد که برخی نهادهای خبری بدون ویرایش و راستی‌آزمایی دقیق، نسبت به انتشار اخبار حساس بی‌تفاوت هستند. این موضوع می‌تواند پیامدهای دیپلماتیک و امنیتی برای منطقه داشته باشد.

واکنش‌ها و پیامدهای آینده

پس از روشن شدن موضوع جعلی بودن خبر، شبکه‌های اجتماعی اقدام به حذف پست‌های مرتبط و هشدار به کاربران درباره محتوای کاذب کردند. این رویداد هشداری برای تمام فعالان فضای مجازی است که قبل از بازنشر اخبار حساس، از منبع اصلی آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

نیروی انتظامی و نهادهای نظارتی بر فضای مجازی احتمالاً پیگیری‌های قضایی را برای شناسایی سازندگان و پخش‌کنندگان اصلی این شایعه آغاز کرده‌اند تا از تکرار چنین اقداماتی در آینده جلوگیری شود.