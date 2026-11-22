علی سپهری وضعیت وخیم خواهرش را اعلام کرد. فاطمه سپهری در زندان وکیل‌آباد مشهد بدون درمان تخصصی است. خانواده خواستار مرخصی فوری برای معاینه پزشکان متخصص شده‌اند.

علی سپهری ، برادر فاطمه سپهری ، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد ، از تشدید شدید مشکلات جسمی خواهرش و محرومیت او از دریافت درمان تخصصی خبر داد. این اقدام به درخواست اعطای فوری مرخصی درمانی برای فاطمه سپهری ختم شد تا بتواند خارج از فضای زندان و زیر نظر پزشکان متخصص معاینات و درمان‌های ضروری را دریافت کند.

گزارش درد شدید و بی‌خوابی فاطمه سپهری در تماس تلفنی

آقای سپهری در روز یکشنبه اول آذرماه در صفحه اینستاگرام خود نوشت که خواهرش در یک تماس تلفنی با خانواده، از شدت درد دست‌هایش گزارش داد که به حدی رسیده که شب‌ها قادر به خوابیدن نیست. وی اضافه کرد که انجام فعالیت‌های روزمره نیز برای فاطمه سپهری به دلیل این دردهای غیرقابل تحمل دشوار شده است. برادر او تأکید کرد که فاطمه سپهری بارها مشکلات جسمی خود را به بهداری زندان اطلاع داده است، اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای درمان او صورت نگرفته است.

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تأکید بر مسئولیت زندان در حفظ جان زندانی سیاسی

علی سپهری با اشاره به هشدارهای مکرر خانواده درباره وضعیت نگران‌کننده سلامت او و تأخیر در رسیدگی پزشکی، خاطرنشان کرد که فاطمه سپهری همچنان از دسترسی به درمان تخصصی محروم است. وی با ابراز نگرانی عمیق از وخامت وضعیت جسمی خواهرش، خواستار اعطای فوری مرخصی درمانی شد. علی سپهری در بیانیه خود تأکید کرد که "مسئولیت حفظ جان و سلامت فاطمه سپهری بر عهده مسئولان زندان است."

سوابق اعتراضات و بیانیه استعفا از علی خامنه‌ای

فاطمه سپهری از منتقدان سرسخت جمهوری اسلامی و از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفا از علی خامنه‌ای است که به دلیل فعالیت‌های سیاسی و اعتراض به حکومت زندانی شده است. خانواده این زندانی سیاسی پیش‌تر نیز بارها درباره مشکلات جسمی او و محرومیت از رسیدگی پزشکی مناسب هشدار داده بودند. این تداوم مشکلات سلامت، نگرانی‌ها را درباره وضعیت فعلی او در زندان وکیل‌آباد بیش از پیش افزایش داده است.

درخواست خانواده برای معاینات خارج از محیط زندان

خانواده فاطمه سپهری با ابراز نگرانی از وخامت وضعیت جسمی او، خواستار اعطای فوری مرخصی درمانی شده‌اند تا معاینات و اقدامات پزشکی لازم خارج از زندان و زیر نظر پزشکان متخصص انجام شود. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که قبلاً نیز بارها درباره وضعیت نگران‌کننده سلامت او و تأخیر در رسیدگی پزشکی هشدار داده شده است. برادر او تأکید کرد که دسترسی به درمان تخصصی باید فوراً برای فاطمه سپهری فراهم شود.