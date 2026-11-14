اعلامیه سپاه پاسداران درباره حمله پهپادی به رادار آمریکا در بحرین

سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد که با شش پهپاد رادار سایت پدافندی آمریکا در پایگاه الرفاع بحرین را هدف قرار داده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد یکشنبه در یک بیانیه رسمی و صریح اعلام کرد که شش فروند پهپاد را به سمت رادار سایت پدافندی مستقر در پایگاه بالگردی الرفاع در کشور بحرین هدایت نموده است. این اقدام نظامی که به عنوان بخشی از پاسخ به حملات اخیر ایالات متحده توصیف شده، تنش‌های منطقه‌ای را مجدداً به کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی و تحلیلگران امنیتی بازگردانده است.

جزئیات عملیات پهپادی در بحرین

طبق اعلام رسمی سپاه پاسداران، این عملیات هوایی در چارچوب دومین مرحله از پاسخ‌های تدافینی و تلافی‌جویانه به اقدامات نظامی واشنگتن صورت گرفته است. فرماندهی این نیرو تأکید کرده است که اصابت دقیق پهپادها به اهداف تعیین شده در مناطق مختلف کشور بحرین توسط ناظران تأیید و شنیده شده است. این ادعاها در تضاد کامل با گزارش‌های اولیه ارائه شده از سوی مقامات آمریکایی قرار دارد که هرگونه خسارت را انکار می‌کردند.

Also read بازداشت صدها جوان در مسکو: گسترش محدودیت‌های مدنی در روسیه

سپاه پاسداران در بیانیه خود تصریح کرده است که پهپادهای گران‌قیمت نظامی ایالات متحده یکی پس از دیگری سرنگون شده‌اند. این نهاد نظامی همچنین اعلام کرده است که در این مرحله تعداد پهپادهای ارسالی به سمت اهداف آمریکایی افزایش یافته و هدف از این کار، ارسال پیامی قاطع به دشمن برای پاسخ‌های سخت و محاسبه‌شده در صورت هرگونه تجاوز جدید است.

تناقض در گزارش خسارات و موضع سنتکام

هفته گذشته و پیش از انتشار بیانیه جدید، خبرگزاری ایرنا به نقل از منابع رسمی از وقوع یک حمله نظامی در منطقه سیریک خبر داده بود. سپاه پاسداران مدعی شد که در پاسخ به این رویداد، رادار هشدار زودهنگام آمریکا را در بحرین هدف قرار داده است. با این حال، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بلافاصله ادعای ضربه زدن را رد کرد و اعلام نمود که نیروهای آمریکایی موفق به رهگیری و منهدم کردن دو پهپاد انتحاری ارسالی سپاه پاسداران شده‌اند.

سنتکام در بیانیه خود تأکید کرد که هیچ‌گونه خسارتی به رادار سایت پدافندی وارد نشده است و تمام تهدیدات هوایی خنثی شده‌اند. این تضاد آشکار در گزارش‌های دو طرف، پیچیدگی فضای اطلاعاتی و عملیاتی در خلیج فارس را نشان می‌دهد و هر دو طرف تلاش دارند روایت خود را به عنوان پیروز میدان در نبرد اطلاعاتی مطرح کنند. ایالات متحده بر موفقیت در پدافند هوایی خود تأکید دارد در حالی که ایران بر نفوذ در لایه‌های دفاعی دشمن ادعا می‌کند.

ادعاهای متناقض درباره امنیت نفت و تنگه هرمز

در کنار ادعای ضربات نظامی، سپاه پاسداران مدعی شده است که عملیات ایالات متحده برای انتقال نفت از خلیج فارس با شکست کامل مواجه شده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز جمعه اعلام کرده است که آمریکا طی این عملیات هر شب خروج حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون بشکه نفت را از منطقه تسهیل می‌کند. این تناقض بزرگ نشان‌دهنده تفاوت چشمگیر در درک دو طرف از وضعیت جریان انرژی در منطقه است.

سپاه پاسداران همچنین با صدور اخطاریت‌های جدی اعلام کرده است که تنگه هرمز در وضعیت بسته قرار دارد. این نهاد اعلام کرده است که هرگونه تجاوز یا اقدام نظامی از سوی دشمن آمریکایی، با پاسخ‌هایی سخت‌تر و کوبنده‌تر از قبل روبرو خواهد شد. این تهدیدها نگرانی‌ها را نسبت به امنیت ناوبری در یکی از حیاتی‌ترین شاهراه‌های انرژی جهان دوباره زنده کرده است.

هشدارهای امنیتی و واکنش‌های منطقه‌ای

ساعتی پیش از انتشار بیانیه رسمی سپاه، وزارت کشور کشور بحرین با انتشار بیانی‌ای هشدارهای امنیتی را برای شهروندان خود صادر کرد. این وزارتخانه مردم را به حفظ آرامش و رفتن به نزدیک‌ترین مکان‌های امن دعوت کرد تا در صورت احتمال وقوع تهدیدات هوایی یا عملیات‌های نظامی، جانی از بین نرود. این واکنش سریع دولت بحرین نشان‌دهنده نگرانی عمیق مقامات این کشور از درگیری‌های منطقه‌ای است.

همزمان با این تحولات، اخباری مبنی بر تلاش اسرائیل برای ازسرگیری حملات به ایران و ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر داشتن تهران بیش از ۲۵۰۰ موشک نیز در رسانه‌ها بازتاب داشته است. این شرایط نشان می‌دهد که جدال تهران و واشنگتن بر سر مسئولیت آغاز جنگ و همچنین ادعای بنيامين نتانیاهو مبنی بر نیاز به حذف یکباره تهدید ایران، پس‌زمینه‌ای پیچیده برای این درگیری‌های مستقیم نظامی فراهم کرده است.