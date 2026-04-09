فیفا اسامی داوران منتخب برای جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد. این تیم شامل داورانی از سراسر جهان است که با استفاده از فناوری‌های نوین و با هدف افزایش سرعت بازی و دقت در تصمیم‌گیری‌ها، به قضاوت مسابقات خواهند پرداخت. این دوره از مسابقات، بزرگ‌ترین جام جهانی تاریخ از نظر تعداد تیم‌ها و مسابقات خواهد بود.

پس از یک فرآیند دقیق و چندمرحله‌ای که بیش از سه سال به طول انجامید، فیفا اسامی داور ان منتخب برای قضاوت در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد. این فهرست شامل ۵۲ داور ، ۸۸ کمک‌ داور و ۳۰ داور VAR است که از شش کنفدراسیون مختلف و ۵۰ فدراسیون عضو انتخاب شده‌اند. این ترکیب، گسترده‌ترین تیم داور ی تاریخ جام جهانی را تشکیل می‌دهد. فیفا مدعی است انتخاب این داور ان بر اساس اصل «کیفیت در اولویت» صورت گرفته است.

عملکرد آنها در تورنمنت‌های فیفا، مسابقات بین‌المللی و لیگ‌های داخلی در سال‌های اخیر به‌صورت مستمر ارزیابی شده است و ثبات عملکرد و کیفیت قضاوت، مهم‌ترین معیارهای گزینش این افراد بوده است. پیرلوئیجی کولینا، رئیس کمیته داوران فیفا، در این‌باره اظهار داشت: «داوران انتخاب‌شده، بهترین‌های جهان هستند. آنها بخشی از گروه بزرگی بودند که طی سه سال گذشته تحت نظر قرار گرفتند، در سمینارها شرکت کردند و در مسابقات مختلف قضاوت داشتند. عملکرد آنها به‌طور منظم بررسی شده و از نظر بدنی و ذهنی نیز تحت حمایت کامل قرار گرفته‌اند تا در بهترین شرایط ممکن به میامی برسند.» کولینا در ادامه افزود: «جام جهانی ۲۰۲۶ بزرگ‌ترین دوره تاریخ خواهد بود؛ با حضور ۴۸ تیم و برگزاری ۱۰۴ مسابقه در سه کشور میزبان. تیم داوری این دوره نیز بزرگ‌ترین در تاریخ است و نسبت به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، ۴۱ نفر افزایش داشته. هر داور باید آماده حضور در هر مسابقه باشد. همچنین حضور شش داور زن در این فهرست، ادامه روندی است که از دوره قبلی آغاز شد.» بر اساس اعلام فیفا، داوران در طول مسابقات به‌صورت روزانه تمرین خواهند داشت. بازیکنان محلی نیز در این تمرینات حضور خواهند داشت و آنالیزورها اطلاعات کاملی را در اختیار تیم داوری قرار می‌دهند تا آمادگی کامل برای هر مسابقه ایجاد شود. کولینا همچنین به نقش فناوری در این دوره اشاره کرد و گفت: «مثل دوره‌های قبل، تکنولوژی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها خواهد داشت. از فناوری خط دروازه، نسخه پیشرفته آفساید نیمه‌خودکار و توپ هوشمند استفاده می‌شود. علاوه بر این، برای اولین‌بار هواداران می‌توانند صحنه‌ها را از زاویه دید داور در زمین تماشا کنند.» بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تیم داوری در شهر میامی مستقر خواهد شد و از ۳۱ می یک دوره ۱۰ روزه آماده‌سازی را آغاز می‌کند. پس از این دوره، داوران VAR به دالاس منتقل می‌شوند تا در مرکز پخش بین‌المللی مستقر شوند، در حالی که سایر اعضای تیم در میامی باقی می‌مانند. فیفا همچنین اعلام کرد مجموعه‌ای از قوانین جدید برای افزایش سرعت بازی و کاهش اتلاف وقت، که در نشست سالانه IFAB تصویب شده، در این تورنمنت اجرا خواهد شد. علاوه بر آن، اصلاحاتی نیز در پروتکل VAR اعمال می‌شود. با ادامه استفاده موفق از دوربین روی بدن داوران در جام باشگاه‌های جهان، این فناوری در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز به کار گرفته می‌شود. با کمک هوش مصنوعی، تصاویر ثبت‌شده به‌صورت زنده تثبیت شده و لرزش‌ها کاهش می‌یابد تا هواداران دید دقیق‌تری از اتفاقات داخل زمین داشته باشند. اسامی ۵۲ داور وسط در این رقابتها به شرح زیر است: آسیا: ۱- عبدالرحمان جاسم (قطر)، ۲- علیرضا فغانی (استرالیا)، ۳- یوسوکه آراکی (ژاپن)، ۴- ما نینگ (چین)، ۵- خالد التوریس (عربستان)، ۶- ایلگیز تانتاشف (ازبکستان)، ۷- ادهم مخادمه (اردن)، ۸- عمر العلی (امارات) آفریقا: ۱- عمر آرتان (سومالی)، ۲- پیر آتچو (گابن)، ۳- دهانه بیتا (موریتانی)، ۴- مصطفی قوربال (الجزایر)، ۵- جلال جاید (مراکش)، ۶- امین محمد (مصر)، ۷- آبونگیله توم (آفریقای جنوبی) آمریکای شمالی و مرکزی: ۱- خوان بنیتز (پاراگوئه)، ۲- خوان کالدرون (کاستاریکا)، ۳- اسماعیل الفث (آمریکا)، ۴- درو فیچر (کانادا)، ۵- کاتیا گارسیا (مکزیک)، ۶- هکتور مارتینز (هندوراس)، ۷- اوسانه ناتیون (جامائیکا)، ۸- توری پنسو (امریکا)، ۹- سزار راموس (مکزیک) آمریکای جنوبی: ۱- رافائل کلاوس (برزیل)، ۲- داریو هررا (آرژانتین)، ۳- کوین اورتگا (پرو)، ۴- آباتی رامون (برزیل)، ۵- آندره روخاس (کلمبیا)، ۶- گوستاوو تیه را (اورگوئه)، ۷- فاکوندو تیلو (آرژانتین)، ۸- ژسوس ونزوئلا (ونزوئلا)، ۹- سامپایو ویلتون (برزیل) اروپا: ۱- ایوان بارتون (اسلوونی)، ۲- اسپن اسکاس (نروژ)، ۳- الخاندرو هرناندس (اسپانیا)، ۴- استفن کواچ (رومانی)، ۵- فرانسوا لتکسیه (فرانسه)، ۶- دنی ماکلیه (هلند)، ۷- سیمون مارسینیاک (لهستان)، ۸- مائوریزیو ماریانی (ایتالیا)، ۹- گلن نیبرگ (سوئد)، ۱۰- مایکل اولیویر (انگلیس)، ۱۱- ژوائو پنیرو (پرتغال)، ۱۲- ساندرو شائرر (سوئیس)، ۱۳- آنتونی تایلور (انگلیس)، ۱۴- کلمنت تورپین (فرانسه)، ۱۵- اسلاوکو وینچیچ (اسلوونی)، ۱۶- فلیکس زوایر (آلمان) اقیانوسیه: ۱- کمپل کووانا (نیوزلند)





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جام جهانی فیفا داور فناوری VAR میامی

United States Latest News, United States Headlines