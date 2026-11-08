اعلام رسمی تکلیف تشکیل دولت در اسرائیل؛ گادی آیزنکوت مامور شد

رئیس‌جمهور اسرائیل پس از رایزنی‌های فراگیر، گادی آیزنکوت را با حمایت ۶۷ نماینده مجلس به عنوان نامزد رسمی تشکیل دولت معرفی کرد تا ثبات سیاسی را تضمین کند.

رئیس‌جمهور اسرائیل رسماً اعلام کرد که پس از انجام مذاکرات گسترده و رایزنی با نمایندگان احزاب مختلف مجلس، ۶۷ نفر از آن‌ها گادی آیزنکوت ، نامزد اصلی مخالف بنیامین نتانیاهو ، را برای تشکیل دولت جدید توصیه کرده‌اند. این اعلام رسمی، مرحله جدیدی از فرآیند سیاسی در تل‌آویو را آغاز می‌کند که در آن تلاش می‌شود تا با تشکیل یک ائتلاف پایدار، چالش‌های امنیتی و سیاسی پیش روی این کشور مدیریت شود.

جزئیات مکاتبات سیاسی و توافقات مجلسی

بر اساس اعلام رسمی دفتر رئیس‌جمهور اسرائیل، گادی آیزنکوت با کسب حمایت ۶۷ نماینده مجلس، توانسته است گام نخست را برای رسیدن به قدرت اجرایی بردارد. این تعداد نماینده نشان‌دهنده اجماع نسبی یا حداقل رضایت جریان‌های مختلف سیاسی در کنگره تل‌آویو برای واگذاری مسئولیت تشکیل کابینه به وزیر پیشین دفاع است. گادی آیزنکوت که از کاندیداهای اصلی در این دوره انتخاباتی بوده، حالا رسماً ماموریت یافت تا طی مهلت تعیین شده، دولت جدید را شکل دهد و در غیر این صورت، مسئولیت تشکیل دولت به نامزد بعدی یا بازگشت به صندوق رأی سپرده خواهد شد.

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دیدگاه‌های ذی‌نفعان و چالش‌های سیاسی موجود

گادی آیزنکوت در بیانیه‌ای که پس از دریافت این ماموریت منتشر کرد، بر ضرورت تشکیل یک دولت باثبات که بتواند برای مدتی طولانی با چالش‌های پیچیده مقابله کند، تاکید نمود. او明确指出 که بایداری با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستند که نیازمند رهبری قوی و هماهنگ است. یکی از محورهای اصلی گفتگوهای سیاسی، مسئله غزه و لبنان بوده که هر دو به عنوان تهدیدات مستقیم امنیتی شناخته می‌شوند و نیازمند استراتژی دفاعی یکپارچه هستند.

از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو که پیش از این تلاش کرده بود دولت ائتلیفی را حفظ کند یا دوباره به قدرت بازگردد، با شکست در این مرحله مواجه شده است. رقابت بین آیزنکوت و نتانیاهو نه تنها بر سر قدرت اجرایی، بلکه بر سر جهت‌گیری‌های کلان امنیتی و اقتصادی نیز وجود دارد. تحلیلگران سیاسی معتقدند که پیروزی گادی آیزنکوت می‌تواند نشان‌دهنده تمایل بخش بزرگی از جامعه سیاسی اسرائیل به تغییر رویکرد در مدیریت بحران‌های جاری باشد.

تاثیرات عملی و گام‌های بعدی برای ثبات ملی

رئیس‌جمهور اسرائیل در پیامی کوتاه اما پرمحتوا به نمایندگان مجلس و مردم اشاره کرد که ایران منتظر نخواهد ماند و تهدیدات منطقه‌ای همچنان پابرجاست. این جمله به وضوح نشان می‌دهد که اولویت اصلی دولت بعدی، مقابله با برنامه هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای ایران خواهد بود. علاوه بر ایران، وضعیت غزه و لبنان نیز به عنوان دو جبهه باز امنیتی در اولویت کارنامه دولت آیزنکوت قرار دارد.

گام بعدی در این فرآیند، تلاش گادی آیزنکوت برای جمع‌آوری امضای حداقل ۶۱ نماینده برای رای اعتماد به کابینه پیشنهادی است. در صورت موفقیت در این مرحله، دولت جدید سوگند یاد کرده و برنامه‌ریزی برای بازگشایی مرزها، مدیریت اقتصادی و استراتژی‌های نظامی جدید را آغاز خواهد کرد. شکست در این تلاش منجر به ارجاع مجدد ماموریت به نامزد دیگری یا برگزاری انتخابات مجدد خواهد شد که می‌تواند بی‌ثباتی بیشتری را به همراه داشته باشد.

در نهایت، این رویداد سیاسی نشان می‌دهد که اسرائیل در حال گذر از یک دوره انتقال حساس است. گادی آیزنکوت با اتکا به حمایت ۶۷ نماینده، حالا مسئولیت سنگین حفظ امنیت مرزها و ثبات داخلی را بر عهده دارد. جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه به دقت منتظر هستند تا ببینند دولت جدید چه سیاست‌هایی را در قبال غزه، لبنان و ایران اجرا خواهد کرد و آیا توانایی مدیریت چالش‌های چندجانبه را دارد یا خیر.