علی نادری ۱۲ بازیکن نهایی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران را برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا معرفی کرد. ایران در گروه B با افغانستان و لبنان هم‌گروه است و اولین بازی ۲۸ آبان برگزار می‌شود.

علی نادری ، مدیر تیم‌های ملی فوتبال ساحلی ایران، با انتشار لیست رسمی خود، ۱۲ بازیکن را برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا معرفی کرد. این انتخاب‌ها بر اساس سایت رسمی فدراسیون فوتبال منتشر شده و نشان‌دهنده آمادگی نهایی کادر فنی و بازیکنان برای سفر به میزبان مسابقات است. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با این ترکیب، راهی کسب مقام قهرمانی در یکی از معتبرترین تورنمنت‌های آسیایی می‌شود.

ترکیب نهایی اعزامی به مسابقات آسیایی

فهرست اعلام شده توسط علی نادری شامل نام‌های شناخته شده‌ای در فوتبال ساحلی کشور است. دروازه‌بان‌های منتخب سیدمحمد داستان و محمدعلی مختاری هستند که مسئولیت حفاظت از دروازه تیم ملی را بر عهده خواهند داشت. خط دفاعی تیم با حضور علی میرشکاری، مهدی شیرمحمدی، محمد معصومی‌زاده و سید مهدی میرجلیلی تقویت شده است که تجربه کافی در سطح بین‌المللی دارند.

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در بخش خط هافبک و حملات، نام‌های سیدعلی ناظم، موحد محمدپور، سعید پیرامون، سبحان فاله، داود شکری و رضا دیری به چشم می‌خورند. این بازیکنان تحت نظارت فنی علی نادری انتخاب شده‌اند تا با تاکتیک‌های مشخصی به میدان بروند. حضور رضا دیری به عنوان یکی از ستاره‌های خط حمله، می‌تواند تأثیر چشمگیری در گلزنی‌های تیم داشته باشد.

برنامه بازی‌های گروه B در مسابقات

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله گروهی در گروه B قرار گرفته است. هم‌گروهی‌های ایران در این گروه شامل تیم‌های افغانستان، لبنان و ویتنام هستند. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که تیم ملی ایران با حریفانی روبرو خواهد شد که هر کدام سبک بازی خاص خود را دارند و باید با دقت با آن‌ها مواجه شود.

اولین بازی تیم ملی ایران در این تورنمنت روز ۲۸ آبان برگزار خواهد شد. در این دیدار حساس، ایران به مصاف تیم ملی افغانستان می‌رود. پیروزی در اولین بازی می‌تواند روحیه مثبتی به بازیکنان بدهد و مسیر پیش رو را برای صعود به مراحل بعدی هموارتر کند.

تقویم کامل بازی‌های حذفی و گروهی

پس از بازی با افغانستان، تیم ملی ایران در تاریخ ۳۰ آبان به مصاف ویتنام خواهد رفت. این بازی دومین چالش جدی برای ایرانیان در مرحله گروهی محسوب می‌شود. حضور ویتنام که تیمی تکنیکی و سریع است، نیازمند تمرکز بالای بازیکنان خط دفاعی و حمله ایران است.

سومین و آخرین بازی گروه B تیم ملی ایران در تاریخ ۲ آذر برگزار می‌شود. در این دیدار، ایران باید با تیم ملی لبنان روبرو شود. نتیجه این سه بازی تعیین خواهد کرد که کدام تیم‌ها از گروه B به مرحله بعد صعود می‌کنند. عملکرد بازیکنانی مثل سیدمحمد داستان و رضا دیری در این سه روز سرنوشت‌ساز خواهد بود.