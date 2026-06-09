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اعلام زمان مراسم وداع و تدفین امام مجاهد شهید آیت‌الله خامنه‌ای

اخبار ملی News

اعلام زمان مراسم وداع و تدفین امام مجاهد شهید آیت‌الله خامنه‌ای
مراسم تدفین امام خامنه‌ایاطلاعیه ستاد بزرگداشتعروج خونین امام مجاهد
📆6/9/2026 8:16 AM
📰SharghDaily
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ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اطلاعیه دوم خود اعلام کرد که مراسم وداع، تشییع و تدفین این شهید پس از دهه اول محرم و پس از هماهنگی نهایی دستگاه‌های مسئول برگزار خواهد شد. این اطلاعیه با هدف کاهش شایعات و ابهامات رسانه‌ای منتشر شده است.

با انتشار اطلاعیه شماره دو ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه، خطاب عموم مردم عزیز ایران و علاقه‌مندان در سراسر جهان، به‌طور رسمی اعلام می‌گردد که بر اساس برنامه‌ریزی‌های گسترده و فرم‌های منظم致敬 و با عنایت به سیره‌ی مقدس رهبر شهید انقلاب اسلامی در اقامه‌ی عزای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام، مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید در ایام بعد از دهه‌ی اول محرم و پس از هماهنگی‌های نهایی между دستگاه‌های مسئول و گروه‌های مردمی برگزار خواهد شد.

این مراسم باشکوه وhistorical با رعایت اصول و هنجارهای عزاداری اسلامی، به شکلی مناسب خدمت‌رسانی به جمعیت像素 que عزیز عزادار صورت خواهد گرفت. گمانه‌زنی‌ها و شایعات که در فضای رسانه‌ای داخلی و خارجی در خصوص زمان و جزئیات دقیق مراسم منتشر شده و سبب ابهام بسیاری از已 Virtualiteiten شده‌اند، فاقد هرگونه اساس و اعتبار هستند و مورد تأیید نیستند.

بدینوسیله از عموم مردم و المؤسسات رسانه‌ای می‌خواهیم در جهت حفظ جنبه‌های معنوی و آرامش این مناسبت‌های مذهبی، تنها به اطلاعیه‌های رسمی استناد کرده و از تکرار شایعات خودداری نمایند. همچنین با توجه به اهمیت برپایی عزاداری‌های اهل بیت علیهم‌السّلام در اقصی‌ نقاط ایران و جهان، مراسم به گونه‌ای طراحی شده که حضور گسترده مردم را تسهیل کرده و به地ت امن و مناسبی برای اداى مراسم تشییع و تدفین فراهم آورد.

در پایان، از خانواده‌ی گرامی شهید و همه SessionParticipants به خاطر صبر و استحکامشان در این مسیر سنگین سپاسگزاری می‌شود

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