چهار قدرت غربی ایران را به مانع‌تراشی در بازرسی‌های هسته‌ای متهم کردند. همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری میانمار را مرتکب نسل‌کشی روهینگیا دانست.

چهار کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه ۲۸ آبان (۱۹ نوامبر) در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ، بیانیه‌ای مشترک صادر کردند که در آن ایران را به مانع‌تراشی در بازرسی‌های هسته‌ای متهم کردند. این قدرت‌های غربی خواستار بازگشت فوری بازرسان به تأسیساتی شدند که در جریان حملات ماه ژوئن سال ۲۰۲۵ آسیب دیده‌اند. آن‌ها تأکید کردند که هیچ مانع فنی برای بازرسی وجود ندارد و نگرانی عمیقی درباره وضعیت ذخایر اورانیوم با غنای بالا دارند.

بن‌بست بازرسی‌های هسته‌ای ایران

ایران از زمان حملات آمریکا و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ اجازه بازرسی از تأسیسات آسیب‌دیده را ن داده است. در این حملات، سه مرکز فعال که شامل ذخایر ۴۰۰ کیلوگرمی اورانیوم با غنای نزدیک به درجه تسلیحاتی بود، تحت تأثیر قرار گرفتند. چهار قدرت غربی در بیانیه خود اعلام کردند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حدود یک سال و نیم است از وضعیت دقیق این ذخایر بی‌خبر است و ایران باید به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره برنامه هسته‌ای خود پاسخ دهد.

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ایران در واکنش به این بیانات، حملات آمریکا و اسرائیل را عامل اصلی بن‌بست کنونی دانست. تهران در بیانیه‌ای از شورای حکام پرسید که آیا اصرار بر بازرسی فوری از مراکز بمباران‌شده، تلاشی برای جمع‌آوری اطلاعات به منظور حمله مجدد نیست. در مقابل، کشورهای غربی تأکید کردند که نیروگاه هسته‌ای بوشهر در این حملات آسیبی ندیده است و تمام تأکید بر بازبینی تأسیسات هدف‌قرارگرفته است.

بیانیه مشترک رهبران آمریکا، چین و روسیه

در حالی که مذاکرات هسته‌ای برای دستیابی به توافق به بن‌بست رسیده و آمریکا از ۹ ماه پیش درگیر جنگ با ایران است، گمانه‌زنی‌ها درباره حملات تازه افزایش یافته است. رهبران آمریکا، چین و روسیه روز پنجشنبه ۲۸ آبان پس از نشست یک ساعته و ۲۰ دقیقه‌ای، بیانیه چهارماده‌ای با عنوان "اعلامیه صلح" صادر کردند. این بیانیه ابتدا در رسانه‌های دولتی چین و روسیه منتشر شد، اما نسخه‌ای از سوی آمریکا در دسترس قرار نگرفت.

این بیانیه مشترک علاوه بر انتقاد از عملکرد دیوان کیفری بین‌المللی، بر اصلاح سازمان ملل متحد، افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و ادامه گفت‌وگوها برای کاهش خطرات هسته‌ای متمرکز است. دونالد ترامپ در این نشست، دیوان کیفری بین‌المللی را یک سازمان جهانی‌گرای سرکش و خارج از کنترل توصیف کرد که از حدود اختیارات خود فراتر رفته است. رهبران سه کشور بار دیگر تأکید کردند که در جنگ هسته‌ای نمی‌توان پیروز شد و چنین جنگی هرگز نباید رخ دهد.

حکم تاریخی دیوان بین‌المللی دادگستوری علیه میانمار

دیوان بین‌المللی دادگستوری در اقدامی بی‌سابقه، نخستین بار در تاریخ ۸۰ ساله خود تشخیص داد که دولت میانمار در سرکوب خشونت‌بار سال ۲۰۱۷ مرتکب نسل‌کشی علیه اقلیت روهینگیا شده است. یوجی ایواساوا، رئیس دیوان، در لاهه اعلام کرد که جمهوری اتحادیه میانمار علیه گروه روهینگیا در شمال ایالت راخین مرتکب جنایات شده است. این حکم به عنوان اجرای عدالت برای قربانیان این واقعه شناخته می‌شود.

قضات با استناد به شواهد تکان‌دهنده از جنایت‌ها، دستور دادند که امکان بازگشت امن پناهجویان به خانه‌هایشان فراهم شود و غرامت به آنان پرداخت شود. میزان این غرامت در تاریخی دیگر تعیین خواهد شد. دیوان همچنین میانمار را ملزم کرد که درباره هر فرد مظنون به ارتکاب نسل‌کشی تحقیق و او را مجازات کند. اگرچه تصمیمات این دیوان الزام‌آور هستند، اما ابزاری برای اجرای احکام در اختیار ندارد.

پیامدهای سیاسی و حقوقی حکم دادگاه لاهه

انتظار می‌رود این حکم فشارهای بین‌المللی بر مین آنگ هلاینگ، رهبر میانمار، را افزایش دهد. او در جریان سرکوب روهینگیا فرماندهی ارتش را بر عهده داشت و پس از کودتای سال ۲۰۲۱ که دولت منتخب آنگ سان سوچی را سرنگون کرد، به قدرت رسید. او امسال پس از انتخاباتی با محدودیت‌های شدید، به عنوان رئیس‌جمهور غیرنظامی منصوب شد و اکنون در حال راه‌اندازی کارزاری دیپلماتیک برای کسب مشروعیت است.

این حکم می‌تواند مسیر کسب مشروعیت برای رهبری میانمار را با دشواری مواجه کند. یوجی ایواساوا در قرائت حکم در تالار بزرگ دادگستوری لاهه، نزدیک به سه ساعت به ارائه شواهد علیه جنایات ارتش میانمار پرداخت. این جنایات صدها هزار نفر را مجبور به فرار به بنگلادش کرد. هنوز مشخص نیست که حاکمان میانمار از دستورات دادگاه تبعیت خواهند کرد یا خیر، اما این حکم نقطه عطفی در تاریخ حقوق بشر به شمار می‌رود.