اعلام پیروزی تاریخی ایران در جنگ تحمیلی و پذیرش شروط ایران توسط آمریکا

شورای عالی امنیت ملی ایران با صدور بیانیه‌ای از پیروزی قاطع ایران در جنگ تحمیلی سوم خبر داد و اعلام کرد آمریکا با پذیرش شروط ایران، به شکست تاریخی خود اعتراف کرده است. در این بیانیه به نقش رهبری، مقاومت و ملت ایران در این پیروزی اشاره شده است.

متن کامل بیانیه شورای عالی امنیت ملی درباره پیروزی تاریخی ایران در جنگ تحمیلی سوم، و پذیرش شروط ایران از جانب دشمن به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم به استحضار ملت شریف، بزرگ و قهرمان ایران می‌رساند: دشمن در جنگ ناجوانمردانه، غیرقانونی و جنایتکارانه خود علیه ملت ایران دچار شکستی غیرقابل انکار، تاریخی و خرد کننده شده و به برکت خون پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (سلام الله علیه)، تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید

مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) و مجاهدت و رشادت رزمندگان اسلام در جبهه‌ها و بویژه، حضور تاریخی، ماندگار و حماسی شما ملت عزیز در صحنه از همان نخستین روزهای آغاز جنگ، ایران به یک پیروزی عظیم دست پیدا کرد و آمریکای جنایتکار را مجبور به پذیرش طرح ۱۰ ماده‌ای خود نمود که در آن آمریکا به طور اصولی متعهد به عدم تجاوز، استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز، پذیرش غنی سازی، رفع همه تحریم‌های اولیه و ثانویه، خاتمه تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام، پرداخت خسارت ایران، خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه و توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان شده است. این پیروزی را به همه مردم ایران تبریک می‌گوییم و تاکید می‌کنیم که هنوز تا نهایی شدن جزئیات این پیروزی، نیاز به استقامت و تدبیر مسئولان و حفظ وحدت و همبستگی مردم ایران وجود دارد. ایران اسلامی به همراه مجاهدان دلیر مقاومت در لبنان، عراق، یمن و فلسطین اشغالی در ۴۰ روز گذشته ضرباتی به دشمن وارد کرده است که حافظه تاریخی جهانیان هرگز آن را از یاد نخواهد برد. ایران و محور مقاومت به عنوان نمایندگان شرافت و انسانیت در مقابل وحشی‌ترین دشمنان بشر، پس از نبردی تاریخی، درسی فراموش نشدنی به آنها داده و نیروها، امکانات، زیرساخت‌ها و همه سرمایه سیاسی، اقتصادی، فناوری و نظامی آنها را چنان در هم کوبیده‌اند که دشمن اکنون به اضمحلال و استیصال افتاده و راهی جز تسلیم در مقابل اراده ملت بزرگ ایران و محور شریف مقاومت پیش روی خود نمی‌بیند. روز نخست که دشمنان جنایتکار ایران این جنگ ظالمانه را آغاز کردند تصور می‌کردند در زمانی کوتاه موفق به تسلط نظامی کامل بر ایران شده و با ایجاد بی ثباتی سیاسی و اجتماعی، ایران را تسلیم خواهند کرد. گمان می‌کردند آتش موشکی و پهپادی ایران به سرعت خاموش می‌شود و باور نداشتند که ایران بتواند فراتر از مرزهای خود و در گستره تمام منطقه پاسخی چنین نیرومند به آنها بدهد. صهیونیسم خبیث جهانی رییس جمهور نادان امریکا را متقاعد کرده بود که این جنگ کار ایران را تمام خواهد کرد و آنها می‌توانند با از میان برداشتن این آخرین سنگر انسانیت و بشریت، از این پس با آسودگی هر جنایتی را علیه هر کسی که بخواهند مرتکب شوند. خواب آن را می‌دیدند که ایران عزیز را تجزیه و نفت و ثروت آن را غارت خواهند کرد و در آخر هم ایرانیان را در میانه آشوب و بی ثباتی و ناامنی، برای سال‌های طولانی غوطه ور و رها می‌کنند. رزمندگان دلیر اسلام و هم پیمانان شجاع آنها در محور مقاومت، با وجود آنکه قلبشان از شهادت امامشان مجروح و تکه تکه بود با اتکا به خداوند متعال و تاسی از سرور و سالار شهیدان تصمیم گرفتند یک بار برای همیشه به این دشمنان درسی تاریخی داده، انتقام همه جنایت‌های پیشین را از آنها بگیرند و شرایطی ایجاد کنند که دشمن برای همیشه خیال تجاوز به ایران عزیز را از سر بیرون کرده و طعم خواری و ذلت در مقابل ملت بزرگ ایران را تمام و کمال بچشد. با این راهبرد و با تکیه بر اتحاد بی سابقه سیاسی و اجتماعی که در کشور ایجاد شده بود، ایران و مقاومت یکی از سنگین‌ترین نبردهای ترکیبی تاریخ را با امریکا و رژیم صهیونی آغاز کرده و در این مدت به همه اهدافی که از این نبرد طراحی کرده بودند دست یافتند. ایران و مقاومت ماشین نظامی امریکا در منطقه را تقریبا به طور کامل منهدم کردند، به انبوه زیرساخت‌ها و امکاناتی که دشمن طی سال‌ها برای این جنگ با ایران در منطقه ایجاد و پیرامون آن مستقر کرده بود ضربات خرد کننده و عمیق وارد آوردند، در ابعاد منطقه‌ای تلفات وسیع به ارتش جنایتکار امریکا تحمیل کردند، درون سرزمین‌های اشغالی ضرباتی سهمگین و خرد کننده به نیروها، زیرساخت ها، امکانات و دارایی‌های دشمن وارد آوردند و عرصه را در همه جبهه‌ها چنان بر دشمن تنگ کردند که نه تنها اهداف اصلی دشمن هیچ یک محقق نشد بلکه دشمن از حدود ۱۰ روز پس از آغاز جنگ دریافت که به هیچ وجه توان پیروزی در این جنگ را نخواهد داشت و به همین دلیل از کانال‌ها و به روش‌های مختلف تلاش برای ارتباط گیری با ایران و درخواست آتش بس را آغاز کرد. ملت شریف ایران باید بدانند به برکت مجاهدت فرزندان و حضور تاریخی آنها در صحنه دشمن بیش از یک ماه است که برای توقف آتش سهمگین ایران و مقاومت التماس می‌کند، اما مسئولین کشور به این دلیل که از همان آغاز تصمیم گرفته شده بود جنگ تا تحقق اهداف از جمله پشیمان و مستاصل شدن دشمن و رفع تهدید بلند مدت از کشور ادامه پیدا کند، به همه این درخواست‌ها پاسخ منفی دادند و جنگ تا امروز که روز چهلم است ادامه پیدا کرد. همچنین ایران تاکنون چندین بار ضرب الاجل‌های ارائه شده از سوی رییس جمهور امریکا را رد کرده و همچنان تاکید می‌کند هیچ اهمیتی برای هیچ نوع ضرب الاجلی از جانب دشمن قائل نیست. اکنون به ملت بزرگ ایران بشارت می‌دهیم که تقریبا تمامی اهداف جنگ محقق شده و فرزندان دلاور شما دشمن را به عجزی تاریخی و شکستی ماندگار کشانده‌اند. تصمیم تاریخی ایران که از پشتوانه یکپارچه تمام ملت برخوردار است این است که این نبرد را تا هر زمانی که لازم باشد ادامه بدهد تا دستاوردهای عظیم آن تثبیت شده و معادلات جدید امنیتی و سیاسی در منطقه مبتنی بر پذیرش قدرت و سیادت ایران و مقاومت خلق گرد





