اعلام قطعی ۲۴ ساعته آب آشامیدنی در مجتمع تیاب میناب به دلیل نوسازی خط انتقال

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان قطعی آب آشامیدنی به مدت ۲۴ ساعت در مجتمع تیاب شهرستان میناب و چندین روستای اطراف را به دلیل نوسازی خط انتقال اعلام کرد. این قطعی از صبح پنجشنبه ۲۸ خرداد آغاز می‌شود و مشترکان روستاهای مختلف تحت پوشش مجتمع را شامل می‌شود. شرکت از ساکنان خواسته با مدیریت مصرف و استفاده بهینه از مخازن ذخیره‌آب from جمله کلاهی، مازغ، تیاب، نخل ابراهیمی، دهو، بلبلی، دهستان حکمی، بازیاری، تل‌آبی، سرکم، کلیبی، کلو، سرریگان، حاجی‌آباد، سرباران، سبهتی، پازیارت و ماشهران همراهی کنند.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان قطعی ۲۴ ساعته آب آشامیدنی در مجتمع تیاب شهرستان میناب و برخی روستاهای تحت پوشش این مجتمع را به دلیل اجرای عملیات نوسازی خط انتقال خبر داد.

در اطلاعیه این شرکت آمده است: به منظور نوسازی خط انتقال مجتمع تیاب و وارد مدار شدن خط انتقال جدید به قطر ۸۰۰ میلی‌متر، آب آشامیدنی مشترکان این مجتمع از ساعت ۶ صبح روز پنجشنبه ۲۸ خردادماه به مدت ۲۴ ساعت قطع خواهد شد. این قطعی آب مشترکان روستاهای کلاهی، مازغ، تیاب، نخل ابراهیمی، دهو، بلبلی، دهستان حکمی، بازیاری، تل‌آبی، سرکم، کلیبی، کلو، سرریگان، حاجی‌آباد، سرباران، سبهتی، پازیارت و ماشهران را شامل می‌شود.

روابط عمومی آبفای هرمزگان ضمن عذرخواهی از مشترکان بابت بروز این قطعی، از ساکنان مناطق یادشده خواست با مدیریت مصرف و استفاده بهینه از مخازن ذخیره آب منازل، شرکت آب و فاضلاب را در اجرای این عملیات همراهی کنند





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