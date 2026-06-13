دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در پیامی توافق جدیدی با ایران را که قرار است یکشنبه امضا شود اعلام کرد و تأکید نمود که این توافق کاملاً در مقایسه با برجام متفاوت است و تنگه هرمز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد. او همچنین درباره گزینه جایگزین نهایی در صورت عدم پیشروی سریع مسیر توافق هشدار داد و به موضوع نابود کردن اورانیوم غنیشدهvolutionary اشاره کرد. نظرات sxidi و موضع پاکستان نیز همزمان با این اعلامیه صورت گرفته است.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهوری آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد که توافق جدید با جمهوری اسلامی ایران قرار است یکشنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن، تنگه هرمز به روی همه باز خواهد شد.
آقای ترامپ در این پیام که روز شنبه بیست و سه خرداد منتشر کرد، توافق هستهای دولت باراک اوباما با ایران، که به برجام معروف است، را یک راه آسان و هموار به سمت سلاح هستهای نامید و نوشت که ایران در چارچوب آن میتوانست سالها پیش سلاح هستهای بسازد و از آن استفاده کند. او توافق جدیدش با ایران را کاملاً برعکس برجام توصیف کرد و گفت که این توافق دیواری در برابر سلاح هستهای است.
همچنین افزود که ایران دیگر خواهان دستیابی به سلاح هستهای نیست و هیچ راهی، از جمله خرید، تولید یا هر شکل دیگری از تأمین، برای کسب چنین سلاحی را در پیش نمیگیرد. رئیسجمهوری آمریکا تأکید کرد که برخلاف پرداخت صدها میلیارد دلار توسط دولت اوباما به ایران، در توافق جدید هیچ پولی ردوبدل نخواهد شد. او به طور مشخص به پرداخت یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار پول نقد به ایران در دوران اوباما اشاره کرد.
ترامپ در بخش دیگری از پیام خود گفت که در زمان مناسب و وقتی همه چیز آرام باشد، آمریکا برای حذف و نابود کردن اورانیوم غنیشده دفنشده در عمق کوههای ایران اقدام خواهد کرد. او این اقدام را به بمبافکنهای بیدو و خلبانان آمریکایی نسبت داد و گفت که این مواد میتواند در ایران یا ایالات متحده رقیقسازی و نابود شوند.
در پایان، ترامپ ابراز امیدواری کرد که روند توافق با ایران سریع، آسان و روان پیش برود، اما هشدار داد که اگر این مسیر به سرعت پیش نرود، آمریکا گزینه جایگزین نهایی را در اختیار دارد؛ گزینهای که امیدوار است هرگز مورد استفاده قرار نگیرد. همچنین گزارشهای datetime دیگر حاکی از آن است کهollahید منظمی، سیدی، درباره این توافق نظر داده و گفته است که ترامپ هم دست ایران را میخواند و هم با همان دست بازی میکند.
همچنین نخستوزیر پاکستان اعلام کرده که یک توافق اولیه ظرف بیست و چهار ساعت امضا خواهد شد
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