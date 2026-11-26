سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد تل‌آویو بدون نیاز به واشنگتن به ایران حمله می‌کند. بررسی پروتکل پشه و تلاش برای سانسور گزارش‌های نقض حقوق بشر در غزه و کرانه باختری.

ارتش اسرائیل و مقامات امنیتی این کشور بار دیگر بر موضع خود برای اجرای اقدامات نظامی مستقل علیه ایران تأکید کرده‌اند. افیه دفرین ، سخنگوی ارتش اسرائیل ، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی دولتی کان (KAN) به صراحت اعلام کرد که تل‌آویو کاملاً آماده است تا بدون هیچ‌گونه وابستگی یا کمک مستقیم ارتش ایالات متحده آمریکا، به هدف تعیین‌شده حمله کند.

تأکید بر آمادگی مستقل نظامی در برابر تهدیدات

دفرین با اشاره به وضعیت کنونی منطقه توضیح داد که اسرائیل وضعیت را به دقت رصد می‌کند و آماده واکنش فوری در هر لحظه است. وی بیان داشت که تغییر یا اصلاحی در دستورالعمل‌های امنیتی ارتش اسرائیل ایجاد نشده و استراتژی فعلی بر پایه توانایی جنگیدن به تنهایی استوار است.

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سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین هشدار داد که نگرانی‌های امنیتی نسبت به تهران همچنان پابرجا است. وی مدعی شد که رویای نابودی اسرائیل در ذهنیت حکومت ایران از بین نرفته و این کشور همچنان برای دستیابی به این هدف در حال تلاش است که این امر نیازمند هوشیاری دائمی ارتش اسرائیل می‌باشد.

پروتکل پشه و دفاع از روش‌های عملیاتی سربازان

در کنار موضوع تنش‌های با ایران، افیه دفرین به مسائل داخلی و گزارش‌های انتقادی علیه ارتش این کشور نیز پرداخت. وی از سربازان ارتش اسرائیل در مواجهه با اتهامات مربوط به "پروتکل پشه" دفاع کرد و تأکید نمود که ارتش تمام‌قد پشت نیروهای خود ایستاده است.

دفرین با رد انتقادات مطرح شده، بیان داشت که هیچ‌کس نباید نسبت به پشتیبانی ارتش از سربازانش در عملیات‌های مختلف شک داشته باشد. وی این اظهارات را در شرایطی مطرح کرد که گزارش‌های حقوق بشری جدیدی درباره استفاده سربازان از غیرنظامیان فلسطینی به عنوان سپر انسانی در کرانه باختری و نوار غزه اشغالی منتشر شده است.

تلاش‌های سیاسی برای جلوگیری از افشای حقایق

مسئولان ارشد دولت اسرائیل تلاش‌های گسترده‌ای برای جلوگیری از انتشار اطلاعات مربوط به این پروتکل به راه انداخته‌اند. کانال یازدهم تلویزیون اسرائیل در تاریخ ۱۹ نوامبر تیزر یک گزارش تحقیقی با عنوان "رویه پشه" را پخش کرد که قرار بود در برنامه "زمان امت" به طور کامل نمایش داده شود.

این گزارش مستند به استفاده سربازان ارتش اسرائیل از غیرنظامیان فلسطینی به عنوان سپر انسانی در مناطق غزه و کرانه باختری اشغالی پرداخته بود. وزرا و قانونگذاران اسرائیلی بلافاصله با انتشار این تیزر واکنش نشان دادند و خواستار توقف پخش کامل گزارش شدند.

مداخله وزیر دفاع در فرآیند سانسور رسانه‌ای

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، مستقیماً در جریان این اختلاف نظر مداخله کرد. وی از رئیس هیئت سانسور نظامی درخواست نمود تا اجازه پخش گزارش تحقیقاتی را لغو کند و از افشای جزئیات عملیاتی و اتهامات وارد شده به سربازان جلوگیری به عمل آورد.

اقدام وزیر دفاع نشان‌دهنده تلاش دستگاه حاکمیت اسرائیل برای پوشاندن گزارش‌های نقض حقوق بشر و حفظ تصویر عمومی ارتش در برابر فشارهای رسانه‌ای و بین‌المللی است. این رویدادها در حالی رخ داده است که تنش‌های نظامی با ایران نیز در اوج خود قرار دارد.