معاون نخست‌وزیر پاکستان از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ ژوئن و تشکیل ساختار امنیتی جدید با حضور اروپا خبر داد.

محمد اسحاق دار ، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان ، در یک مصاحبه اختصاصی با برنامه گفتگوی جهانی شبکه یورونیوز، پرده از ابتکارات دیپلماتیک پیچیده برای ایجاد ثبات در خاورمیانه برداشت. او اعلام کرد که تلاش‌های پشت‌پرده‌ای برای حصول توافق بین ایالات متحده و اسرائیل جهت پایان دادن به جنگ در ماه ژوئن به نتیجه رسیده است. دار بر لزوم راه‌اندازی یک سازوکار ویژه برای برقراری صلح منطقه‌ای در سراسر خاورمیانه تأکید کرد و افزود که جهان باید معماری امنیتی جدید و پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی را فراتر از مرزهای خلیج فارس بنگرد.

معماری امنیتی منطقه‌ای با همکاری اروپا

وزیر امور خارجه پاکستان در اسلام‌آباد برای این برنامه تلویزیونی، تعاملات دیپلماتیک گسترده‌ای را تشریح کرد که با ابتکار قدرت‌های اصلی منطقه‌ای از جمله پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی و همراهی اروپا در جریان است. دار پیمان دفاع مشترک مکه را که در ماه اوت میان پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی برای تأمین امنیت جمعی و فردی امضا شد، آغاز احتمالی معماری امنیتی منطقه‌ای توصیف کرد. او خاطرنشان کرد که بریتانیا، فرانسه و آلمان هم‌اکنون با این ساختار امنیتی جدید در حال تعامل هستند و ایتالیا نیز تمایل دارد به عنوان بخشی از این گفت‌وگوها مشارکت داشته باشد.

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نقش کلیدی پاکستان در مذاکرات ایالات متحده و ایران

دار توضیح داد که دولت او در مراحل اولیه درگیری، ابتکار میانجی‌گری صلح بین ایالات متحده و ایران را به دست گرفت و از همتای ایرانی خود خواست تا از پاسخ دادن به حملات آمریکا و اسرائیل خودداری کند. او گفت که در ساعات اولیه صبح روز ۲۸ فوریه با وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی تماس گرفت و از او خواست استواری به خرج دهد و واکنشی نشان ندهد زیرا نگران بود تهران علیه کشورهای حوزه خلیج فارس اقدام کند. این اقدامات دیپلماتیک منجر به نشستن طرفین دور میز مذاکره شد و دار آن را یک جلسه ماراتن ۲۱ ساعته بدون وقفه‌های واقعی دانست که با وقفه‌های کوتاه مشورتی همراه بود.

پیامدهای توافق ژوئن بر تنگه هرمز و اقتصاد

به گفته دار، پس از پنج دور مذاکره، در دور ششم طرفین به نقطه‌ای رسیدند که منجر به امضای یادداشت تفاهم ایالات متحده و ایران در تاریخ ۱۸ ژوئن شد. یکی از اصول بنیادین این توافق که تقریباً هر کشور روی کره زمین از آن حمایت کرد، این بود که نباید هیچ عوارض، مجوز، هزینه یا اجازه‌ای برای تردد در تنگه هرمز وجود داشته باشد. دار تأکید کرد که پاکستان از این اصل دست نکشیده و مسیرهای دریایی باید به عنوان حرکت آزاد دیده شوند و افزود که اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز از این روند دیپلماتیک حمایت کردند.

تلاش‌های مستمر برای پایبندی به توافق‌نامه

معاون نخست‌وزیر پاکستان گفت که هم‌اکنون طرف‌ها همچنان به تلاش برای تحقق اهداف مندرج در توافقنامه ۱۸ ژوئن ادامه می‌دهند. او بیان کرد که پاکستان همچنان می‌کوشد هر دو طرف را متقاعد کند که آنچه در تاریخ ۱۸ ژوئن امضا شده است را محترم بشمارند و به آن پایبند بمانند. این تلاش‌های دیپلماتیک نشان‌دهنده تعهد پاکستان به ایجاد ثبات منطقه‌ای است که نه تنها به نفع کشورهای خاورمیانه بلکه به سود تمام جهان خواهد بود و ساختارهای نوین امنیتی را تقویت می‌کند.