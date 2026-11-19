فیفا سه نامزد انتخابات ریاست خود در سال ۲۰۲۷ را معرفی کرد. جیانی اینفانتینو، فیلیپ دیالو و کوزو تاشیما رقابت می‌کنند. همچنین علییرضا بیرانوند برترین بازیکن آسیا شد.

سازمان جهانی فوتبال ( فیفا) لیست رسمی سه نامزدی که برای تصدی پست ریاست این نهاد در انتخابات سال ۲۰۲۷ رقابت خواهند کرد را منتشر کرد. این اعلامیه در حالی صادر شد که جیانی اینفانتینو ، رئیس فعلی فیفا ، برای کسب دور چهارم متوالی خود نامزد شد و با فیلیپ دیالو ، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه، و کوزو تاشیما ، رئیس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن، وارد نبرد شد.

جزئیات انتخابات ریاست فیفا و نامزدها

انتخابات هیئت رئیسه فیفا در تاریخ ۲۷ اسفندماه برگزار می‌شود و میزبان شهر رباط در کشور مراکش خواهد بود. پرونده صلاحیت‌سنجی هر سه متقاضی برای بررسی نهایی به کمیته انتخاباتی فیفا ارجاع داده شده است. فدراسیون‌های عضو این سازمان تا اواسط فوریه سال آینده از اسامی نامزدهای تاییدشده رسمی مطلع خواهند شد. این فرآیند حقوقی پیش‌نیاز اصلی برای ورود به صندوق‌های رأی است.

Also read پارلمان دانمارک توافق امنیتی گرینلند با آمریکا را تصویب کرد

جیانی اینفانتینو از زمان انتخاب به ریاست فیفا در سال ۲۰۱۶، در انتخابات سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ بدون هیچ رقیب و با رأی اعتماد کامل پیروز شده است. در صورت کسب موفقیت مجدد در انتخابات پیش‌رو، اینفانتینو می‌تواند تا سال ۲۰۳۱ در این سمت قدرتمند باقی بماند. این امتیاز زمانی ارزشمندتر است که نامزدهای جدیدی وارد میدان شده‌اند.

رزومه رقبا و حمایت‌های کنفدراسیونی

فیلیپ دیالو، ۶۳ ساله، ریاست فدراسیون فوتبال فرانسه را در ژانویه ۲۰۲۳ و پس از استعفای نوئل لوگرائه در پی رسوایی‌های مختلف بر عهده گرفت. او ابتدا به‌عنوان رئیس موقت فعالیت کرد، سپس در ژوئن ۲۰۲۳ انتخاب شد و در دسامبر ۲۰۲۴ برای یک دوره چهارساله دیگر در سمت خود ابقا شد. یوفا سه روز پیش دیالو را به‌عنوان رقیب اینفانتینو معرفی کرد و فدراسیون‌های مختلف اروپایی نیز از او اعلام حمایت کرده‌اند.

کوزو تاشیما، ۶۸ ساله، نخستین ژاپنی است که نامزد ریاست فیفا می‌شود. او بازیکن پیشین تیم ملی ژاپن و مربی سابق تیم‌های پایه است. تاشیما از سال ۲۰۱۵ در شورای فیفا عضویت دارد و تجربه بالایی در نهادهای بین‌المللی فوتبال دارد. حضور او می‌تواند تعادل جغرافیایی در رقابت را تغییر دهد.

مخالفت‌ها و شانس پیروزی اینفانتینو

بسیاری از چهره‌های فوتبال با انتخاب دوباره جیانی اینفانتینو مخالف‌اند. این مخالفت‌ها به‌ویژه پس از طرح ناکامش برای فروش سهام مرتبط با جام‌های جهانی آینده به سرمایه‌گذاران خصوصی شدت گرفت. یوفا با ۵۵ رای، کونکاکاف با ۳۵ رای، و کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشگام مخالفت با اینفانتینو بودند.

با این حال، کنفدراسیون فوتبال آسیا بعداً موضع خود را تغییر داد و از اینفانتینو حمایت کرد. یوفا برای یافتن نامزدی معتبر در برابر اینفانتینو با مشکل روبه‌رو بود و تنها دو روز پیش از پایان رسمی مهلت ثبت‌نام، دیالو را معرفی کرد. این تأخیر می‌تواند تأثیر منفی بر کمپین دیالو داشته باشد.

با وجود منتقدان سرشناسی مانند یورگن کلوپ، سرمربی تیم ملی آلمان، که این هفته گفت همه اتفاق نظر دارند که تغییر منطقی خواهد بود، اینفانتینو ظاهراً همچنان در موقعیت قدرتمندی قرار دارد. پیشنهاد او برای افزایش بودجه پرداختی فیفا برای توسعه فوتبال در سراسر جهان به میزان ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوند، شانس انتخاب دوباره او را افزایش داد.

برترین‌های فوتبال آسیا و پیروزی بیرانوند

علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی ایران، در مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال آسیا که در بانکوک، پایتخت تایلند، برگزار شد، عنوان بهترین بازیکن سال قاره را به دست آورد. او بالاتر از سالم الدوسری و فراس البریکان، دو نامزد عربستانی، قرار گرفت. بیرانوند پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ نیز در جمع سه نامزد نهایی راه یافته بود.

این نخستین بار است که یک بازیکن ایرانی پس از علی کریمی در سال ۲۰۰۴، این جایزه را کسب می‌کند. پیش از کریمی، خداداد عزیزی در سال ۱۹۹۶، علی دایی در سال ۱۹۹۹ و مهدی مهدوی‌کیا در سال ۲۰۰۳ موفق به دریافت این عنوان شده بودند. بیرانوند به این ترتیب پنجمین بازیکن ایرانی ثبت‌نام شده در فهرست برندگان مرد سال فوتبال آسیا است.

در بخش مربیان، مرضیه جعفری، سرمربی خاتون بم و تیم ملی فوتبال زنان ایران، برای دومین سال متوالی به‌عنوان بهترین مربی زن فوتبال آسیا انتخاب شد. او در رقابت با ما ژیائوژو از چین و پارک یون جئونگ از کره جنوبی برنده شد. محمد عثمان موسی از تایلند نیز جایزه بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا را از آن خود کرد.