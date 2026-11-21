غلامرضا نوری قزلجه از رشد ۲.۳ درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی و صادرات نزدیک به ۳ میلیارد دلار در هفت ماه امسال خبر داد و به ایجاد ۷۰ هزار شغل جدید اشاره کرد.

غلامرضا نوری قزلجه ، وزیر جهاد کشاورزی، با اعلام عملکرد مثبت این بخش در شرایط سخت، از ثبت رشد ۲.۳ درصدی ارزش افزوده در سال گذشته و سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد. وی تأکید کرد که با وجود محدودیت‌های اقتصادی و جنگ، بخش کشاورزی توانسته است حدود ۷۰ هزار شغل جدید ایجاد کند و صادرات خود را تا مرزهای قابل توجهی رسانده است.

آمار دقیق صادرات و اشتغال در هفت ماه نخست سال

بر اساس داده‌های اعلام‌شده توسط نوری قزلجه، در هفت ماه اول سال جاری، نزدیک به ۳.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی با ارزشی حدود ۳ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است. این رقم چشمگیر نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید و توان صادراتی کشاورزان ایران در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی است که اهداف دشمنان برای تضعیف این بخش محقق نشده است.

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دستیابی به خودکفایی در تولید و صادرات گوشت مرغ

صنعت مرغداری ایران با وجود ریسک‌های بالا و تهدید زیرساخت‌های انرژی، توانسته است به خودکفایی در تولید گوشت برسد و جایگاه خود را از واردکننده به صادرکننده تغییر دهد. در ابتدای سال جاری، تنها ۲۴۲ تن گوشت مرغ وارد کشور شد، اما در ادامه این مسیر، نزدیک به ۱۰ هزار تن از این محصول به کشورهای دیگر صادر گردید که این تغییر مسیر نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای این صنعت است.

رشد چشمگیر تولید میگو و کاهش وابستگی به واردات ماهی

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از دستاوردهای قابل توجه در بخش شیلات خبر داد و گفت که با وجود ناامنی‌های در خلیج فارس و تنگه هرمز، میزان صید ماهی از آب‌های دور و دریاهای آزاد حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است. این افزایش تولید باعث شده تا وابستگی کارخانه‌های فرآوری به واردات ماهی تن تا حد زیادی کاهش یابد و در کنار آن، تولید و پرورش میگو نیز ۳۵ درصد رشد داشته باشد.

طرح جدید عرضه مرغ در سن بهینه برای سلامت جامعه

در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف نهاده‌های دامی، وزیر جهاد کشاورزی از آغاز طرح عرضه گوشت مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی خبر داد. وی توضیح داد که پرورش طولانی‌تر مرغ پس از ۴۰ تا ۴۲ روزگی، باعث می‌شود انرژی و خوراک بیشتری صرف تولید چربی شود و همچنین نیاز به استفاده از داروها و واکسن‌های دوره پایانی رشد افزایش یابد.

نقح مردم در ثبات بازار و افزایش ذخایر استراتژیک

نوری قزلجه با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در حفظ امنیت غذایی، یادآور شد که اعتماد عمومی باعث شد خرید هیجانی صورت نگیرد و صف‌های خرید تشکیل نشود. وی افزود که موجودی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی حتی نسبت به سال‌های گذشته و در شرایط صلح نیز افزایش یافته و با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، سطح ذخایر استراتژیک کشور ارتقا یافته است.