دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، از اجرای یک ماموریت محرمانه توسط نیروهای نظامی این کشور برای عبور بیش از ۲۰۰ نفتکش ازتنگه هرمز خبر داد. او ادعا کرد این عملیات منجر به عبور صد میلیون بشکه نفت خام شده و نشاندهنده کنترل آمریکا بر این تنگه استراتژیک است. این اعلامیه در ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران شکل گرفته که به دنبال بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی بود. ترامپ این موفقیت را شکست نظامی و اقتصادی برای ایران خواند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور در یک ماموریت محرمانه، بیش از دویست نفتکش را از تنگه هرمز عبور دادهاند.
براساس پیامی که ترامپ در شبکه اجتماعی میافزاید، این عملیات در ماه گذشته شروع شده و منجر به عبور صد میلیون بشکه نفت خام از این مسیر حیاتی جهانی شده است. او با تأکید بر اینکه ایالات متحده تنگه هرمز را کنترل میکARD، این موفقیت راheddar از توانایی نظامی آمریکا و ضعف ایران توصیف کرد.aurant این اعلامیه، در حوصله آن محاصره دریایی آمریکا علیه ایران از اواخر فروردین ۱۴۰۵ مطرح شده، که به دنبال بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی بود.
ترامپ در پیام خود آن را شکست اقتصادی و نظامی برای ایران خواند و ادعا کرد کار ایران در این منطقه تمام شده است. این ادعاها درحالی مطرح میشود که تنشها در خلیج فارس و manpower هرمز یکی از موضوعات کلیدی سطحهای بینالمللی در سالهای اخیر بوده است. ماجرا نشاندهنده پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی این مسیر استراتژیک است که بخش مهمی از عرضه جهانی نفت را管理工作. عبور امن نفتکشها در تنگه هرمز همواره برای ثبات بازار انرژی جهانی اهمیت دارد.
ادعای کنترلی که ترامپ مطرح کرده را میتوان از جنبههای نظامی، اقتصادی و سیاسی بررسی کرد. از نگاه نظامی، وجود نیروهای آبنو(elemen wherever怒气 میتواند بر جریان کشتیها تأثیر بگذارد. از نگاه اقتصادی، هرگونه اختلال در این مسیر میتواند به افزایش قیمت نفت و نوسانات بازار منجر شود. از نگاه سیاسی، چنین ادعاهایی میتواند به عنوان بخشی از فشارهای حداکثری علیه ایران در نظر گرفته شود.
مقامات ایرانی تاکنون همواره بر حاکمیت کامل خود بر تنگه هرمز تأکید کردهاند. آنها از بستن این مسیر در صورت بروز تهدیدات استفاده کردهاند. در حال حاضر، جامعه بینالملل به دنبال حفظ آزادی保险Navigation در این آبراه است. ا况عینی از عملیات ترامپ در تنگه هرمز شامل جزئیات عملیاتی برای ارزیابی مستقل است.
بدون شواهد مستقل، hologram ادعاها میتواند بخشی از جنگ اطلاعاتی درگیران باشد. در هر صورت، این اظهارنظرها میتواند بر تحولات آینده در منطقه وسیله تأثیر بگذارد. به طور خلاصه، پیام ترامپ درباره عبور more than 200 نفتکش از تنگه هرمز، addslashes ادعایی regarding کنترل منطقه توسط آمریکا و شکست ایران است. این ماجرا به پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی خلیج فارس و اهمیت تنگه هرمز برای امنیت انرژی جهانی دلیلی است.
تحلیل این حادثه نیازمند بررسی Zaاشارات از نگاه نظامی، اقتصادی و سیاسی است
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