دادستانی تهران در واکنش به کارزار تبلیغاتی ساسی مانکن در تهران و کرج اعلام جرم کرد و ضابطان قضایی برای شناسایی عوامل توزیع‌کننده و شهروندان فرستنده ویدیو مامور شدند.

دادستانی تهران رسماً اعلام جرم کرد و ضابطان قضایی را برای شناسایی و برخورد با افرادی که در تهیه و توزیع محصولات تبلیغاتی ساسان حیدری به نام ساسی مانکن مشارکت داشته‌اند، مامور کرد. این تصمیم قضایی مستقیماً به کارزار تبلیغاتی گسترده این خواننده ایرانی مقیم خارج از کشور علیه عوامل مرتبط با خود و همچنین شهروندانی که ویدئوهای خود را برای او ارسال کرده‌اند، پاسخ می‌دهد. منابع خبری از جمله وب‌سایت جماران در روز شنبه ۷ آذرماه به نقل از قوه قضاییه گزارش دادند که فرآیند شناسایی این افراد در دستور کار نهادهای انتظامی و قضایی قرار گرفته است.

جزئیات اعلام جرم و ماموریت ضابطان قضایی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ضابطان قضایی مسئولیت پیگیری و شناسایی تمامی افرادی را بر عهده گرفته‌اند که به هر شکلی در فرآیند تهیه و توزیع محصولات تبلیغاتی مرتبط با ساسی مانکن مشارکت داشته‌اند. این محصولاتی که در فضای شهری توزیع شده‌اند، شامل بسته‌های مواد غذایی هستند که برچسب‌های تبلیغاتی خاصی دارند. علاوه بر عوامل اجرایی و تبلیغاتی، این دستورالعمل شامل شهروندانی نیز می‌شود که تصاویر و ویدئوهای خود را برای انتشار در شبکه‌های اجتماعی به خواننده ارسال کرده‌اند. هدف نهایی این ماموریت‌های قضایی، شناسایی چهره‌های پشت پرده این کمپین تبلیغاتی و اقدام علیه آن‌هاست.

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انتقاد قوه قضائیه از محتوای کلیپ‌های تبلیغاتی

قوه قضائیه جمهوری اسلامی در بیانیه‌های خود مدعی شده است که ساسی مانکن در یک کلیپ ویدئویی از مخاطبان خود خواسته است تا مشروبات الکلی مصرف کنند و از خود فیلم بگیرند. بر اساس ادعای مقامات قضایی، این خواننده از هواداران خود درخواست کرده است که تصاویر این فعالیت‌های غیرمجاز را برای انتشار ارسال کنند. اگرچه قوه قضائیه در گزارش‌های رسمی خود نام ساسی مانکن را به صراحت نبرده است، اما گزارش‌های دقیق رسانه‌های داخلی ایران حاکی از آن است که این اقدامات قضایی دقیقاً در واکنش به کارزار تبلیغاتی ساسان حیدری، معروف به ساسی مانکن، برای معرفی اثر جدیدش با عنوان "زکریا" صورت گرفته است.

توزیع محصولات تبلیغاتی در تهران و شهرهای دیگر

کارزار تبلیغاتی ساسی مانکن طی روزهای گذشته با روشی گسترده و چابک اجرا شده است. در این عملیات، بسته‌های چیپس و ماست موسیر که دارای برچسب‌های تبلیغاتی خاص بودند، به صورت رایگان در نقاط مختلف تهران، کرج و برخی دیگر از شهرهای بزرگ توزیع شدند. این محصولات تنها یک کالای غذایی نبودند، بلکه حامل پیام‌های دعوت به شرکت در چالش‌های رقص بودند. مخاطبان از طریق برچسب‌های روی این بسته‌ها دعوت می‌شدند که ویدئوهای رقص خود را ضبط کرده و برای خواننده ارسال کنند. این روش توزیع گسترده باعث شد تا این کمپین در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته باشد و توجه نهادهای ناظر را به خود جلب کند.

سابقه برخورد قضایی با چالش‌های رقص و تبلیغات

دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته نیز سابقه برخورد قاطع با پدیده چالش‌های رقص و کارزارهای تبلیغاتی مشابه در فضای شهری را داشته‌اند. پیش از این نیز در واکنش به محتوای مرتبط با خوانندگان ایرانی خارج از کشور که به نوعی با ارزش‌های رسمی تضاد داشتند، اقدامات حقوقی صورت گرفته است. در موارد مشابه، پرونده‌های قضایی متعددی تشکیل شده، واحدهای صنفی مرتبط با توزیع اینگونه تبلیغات پلمب شده و شماری از شهروندان عادی و عوامل اجرایی این کمپین‌ها بازداشت شده‌اند. این روند نشان می‌دهد که دولت ایران با جدیت به دنبال نظارت بر محتوای فرهنگی و تبلیغاتی است که در فضای مجازی و شهرها منتشر می‌شود.

پیامدها و گام‌های بعدی در پرونده ساسی مانکن

با توجه به ماموریت جدید ضابطان قضایی برای شناسایی افراد مشارکت‌کننده، انتظار می‌رود که موج جدیدی از بازداشت‌ها و پیگیری‌های قضایی در روزهای آینده رخ دهد. شهروندانی که ویدئوهای خود را ارسال کرده‌اند یا عواملی که در توزیع بسته‌های تبلیغاتی در تهران و کرج نقش داشته‌اند، تحت پیگیری دقیق قرار گرفته‌اند. این اقدامات قضایی نه تنها علیه خود خواننده، بلکه علیه کل زنجیره تولید و توزیع این پیام‌ها طراحی شده است. نتیجه این پرونده‌ها می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر نحوه فعالیت خوانندگان ایرانی خارج از کشور در فضای مجازی و همچنین ریسک مشارکت شهروندان در چنین کمپین‌هایی داشته باشد.