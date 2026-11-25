ایالات متحده تعرفه‌های جدیدی علیه چین و اتحادیه اروپا اعمال می‌کند. این اقدام پس از حکم دیوان عالی آمریکا برای ترامپ و با هدف جبران خسارات تجاری انجام می‌شود.

دولت ایالات متحده رسماً از آغاز طرح اعمال تعرفه‌های جدید تجاری علیه بزرگ‌ترین شرکای تجاری خود از جمله چین و اتحادیه اروپا خبر داد. این اقدام گسترده شامل گروهی از اقتصادهای کلیدی جهان می‌شود که آمریکا ادعا می‌کند رویه‌های تجاری آن‌ها غیرمنصفانه بوده و به اقتصاد داخلی ایالات متحده آسیب می‌رساند. این مجموعه از کشورها و نواحی شامل چین ، اتحادیه اروپا ، سنگاپور، سوئیس، اندونزی، مالزی، کامبوج، تایلند، کره جنوبی، ویتنام، تایوان، بنگلادژ، ژاپن و هند می‌شود که همگی تحت نظر تحقیقات دقیق تجاری قرار گرفته‌اند.

مکانیسم و جزئیات تعرفه‌های جدید

مکانیسم این تصمیم بر اساس تحقیقات تجاری خاصی استوار است که دولت ایالات متحده برای بررسی نحوه تجارت با کشورهای مذکور اجرا می‌کند. هدف اصلی این تحقیقات شناسایی کشورهایی است که احتمال می‌رود تجارت با آن‌ها ناقض قوانین بوده و مانع رشد تجارت قانونی آمریکا شود. در این لیست، چین در بالاترین سطح با نرخ تعرفه‌ای تا سقف ۴۰ درصد مواجه است. پس از آن، ویتنام با حداکثر ۳۵ درصد در رتبه دوم قرار دارد و تعرفه برای سایر کشورها در محدوده ۲۰ یا ۲۵ درصد تعیین شده است.

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واکنش‌ها و زمینه‌های حقوقی تصمیم‌گیری

گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که اعلام این تعرفه‌های جدید می‌تواند بار دیگر آتش جنگ تجاری بین چین و آمریکا، دو اقتصاد بزرگ جهان، را شعله‌ور کند. آغاز این تحقیقات توسط کاخ سفید مستقیماً پس از حکم دیوان عالی آمریکا صورت گرفت که تعرفه‌های دونالد ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد. دونالد ترامپ روز اعلام این تعرفه‌های جدید را "روز آزادی" نامید و دولت او این اقدام را یک اقدام متقابل برای جبران وضعیت فعلی توصیف کرد. ترامپ پیش از این وعده داده بود که پس از این حکم، به دنبال استفاده از راه‌های قانونی دیگر برای اعمال تعرفه‌ها خواهد بود.

تاثیرات اقتصادی و پیامدهای سیاسی

نرخ مؤثر تعرفه برای برخی از کشورها نسبت به دوره‌های قبل کاهش خواهد یافت، زیرا دونالد ترامپ پیش‌تر سقف‌های مشخصی برای تعرفه‌ها تعیین کرده بود که مانع افزایش بیشتر آن‌ها می‌شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که نظرسنجی‌ها پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا نشان می‌داد بسیاری از رای‌دهندگان و مصرف‌کنندگان آمریکایی با تعرفه‌های دونالد ترامپ و تاثیر آن بر افزایش هزینه‌های زندگی مخالف هستند. با این حال، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم گرفته است سیاست‌های تجاری خود را ادامه دهد و این بار با هیاهوی کمتری همراه بوده است.

دونالد ترامپ و مقامات دولت از شعارهایی مانند "روز آزادی" و مراسم در باغ سفید کاخ سفید برای این اعلامیه صرفنظر کردند. آنتونی زورچر، خبرنگار بی‌بی‌سی در آمریکای شمالی در واشنگتن، تحلیل می‌کند که پیامدهای سیاسی و اقتصادی این تصمیم تفاوت چندانی با دور قبلی اعلام تعرفه‌ها ندارد. او اشاره می‌کند که شاخص‌های بورس که از پیش نیز به دلیل نگرانی‌ها درباره صنعت هوش مصنوعی بی‌ثبات بوده‌اند، ظاهراً در آستانه سقوط قرار دارند و این بی‌ثباتی می‌تواند تداوم یابد.

در عین حال، جمهوری‌خواهان کنگره که پس از شکست سنگین در انتخابات میان‌دوره‌ای در تلاش برای بازیابی موقعیت خود هستند، اکنون با چالش جدیدی روبه‌رو شده‌اند. آن‌ها ممکن است در آغاز به کار دوباره کنگره در ماه ژانویه با دموکرات‌ها پیوند خورده و با به چالش کشیدن تعرفه‌ها، در مقابل رئیس‌جمهور بایستند. این اتفاق نشان می‌دهد که تعرفه‌ها تا چه اندازه با هویت سیاسی آقای ترامپ گره خورده‌اند. او دهه‌هاست که آشکارا از اعمال تعرفه‌ها دفاع می‌کند و به نظر می‌رسد نه تغییر فضای سیاسی و نه نتایج انتخابات، او را از این موضع منصرف نمی‌کنند.