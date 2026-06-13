اعلام مدیریت ایمن تنگه هرمز و پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک ایران‑آمریکا

سخنگو وزارت خارجه مواضع خود را درباره حاکمیت ایران در تنگه هرمز، همکاری با عمان، و وضعیت مذاکرات جاری با ایالات متحده بیان کرد؛ اشارهای شد به عدم ثبات الگوی مذاکره آمریکایی و تأکید بر پذیرش تفاهمنامهای در مرحله اولیه که به خاتمه جنگ و مسائل لبنان میپردازد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ظهر امروز در نشست هم اندیشی با مدیران مسئول و اصحاب رسانه، تأکید کرد که اقدامات لازم برای مدیریت ایمن تردد کشتیها در تنگه هرمز همسو با حفظ امنیت ملی و همسو با منافع عمومی جامعه بینالمللی است و جامعه جهانی حتماً از تضمین ایمنی این مسیر حساس استقبال میکند.
او افزود که تنگه هرمز از نظر حقوق بینالملل جزو آبهای ایران و عمان محسوب میشود و اعمال حاکمیت بر این آبها برای جمهوری اسلامی الزامی و مستند به عرف بینالمللی است؛ اگرچه ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ نیست، تجربه عملی دو سه ماهه اخیر نشان میدهد که توان مدیریت ترافیک کشتیها را داشته است. بر این اساس، ایران قصد دارد این سیاست را با همکاری عمان و مشورت کشورهای منطقه ادامه دهد و هر گونه خدمت ارائهشده در این حوزه باید هزینهدار باشد، اما این مسأله فرعی است و هدف اصلی حفظ حاکمیت و امنیت ملی میباشد
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