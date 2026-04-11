اعلام خسارت ۷ هزار میلیاردی به شبکه برق تهران در پی حملات دشمن

سخنگوی صنعت برق استان تهران از وارد آمدن خسارت ۷ هزار میلیارد تومانی به زیرساخت‌های برق در پی حملات دشمن خبر داد و از تلاش برای بازسازی و پایداری شبکه برق خبر داد.

سخنگوی صنعت برق در استان تهران با اعلام خسارت ۷ هزار میلیارد تومانی به زیرساخت‌های برق در استان تهران در پی حملات دشمن، وضعیت پایداری شبکه برق را پس از این حوادث تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی پرسنل عملیاتی، اعلام کرد که بیش از ۵۰ درصد از آسیب‌دیدگی شبکه برق کل کشور در جریان این حملات ، مربوط به استان تهران بوده است.

وی با ابراز تأسف از حجم خسارات وارد شده، از آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید در آینده خبر داد. تلاش‌های بی‌وقفه پرسنل عملیاتی و فنی شرکت، نقش حیاتی در حفظ پایداری شبکه برق ایفا کرد و خاموشی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شد. ناظریان با تأکید بر اهمیت پایداری شبکه برق در شرایط فعلی، از عزم جدی برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها خبر داد.\وی در ادامه به جزئیات بیشتری از خسارات وارد شده پرداخت و اعلام کرد که مجموع اصابت‌ها به شبکه برق استان تهران به ۱۰۶۷ مورد رسیده است. این حملات، خسارتی بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان به زیرساخت‌های برق استان وارد کرده است که نشان‌دهنده حجم بالای تخریب و نیاز به بازسازی گسترده است. ناظریان با اشاره به این خسارات سنگین، از تلاش‌های گسترده برای بازیابی شبکه برق و بازگشت به شرایط عادی خبر داد. وی افزود: با وجود این خسارات، با همت و تلاش بیش از ۵۰۰۰ نیروی عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و قابلیت‌های مهندسی، توانستیم در میانگین زمانی کمتر از یک ساعت خاموشی‌ها را برطرف کنیم. این امر نشان‌دهنده توانایی بالای پرسنل در مواجهه با بحران و مدیریت شرایط اضطراری است.\در پایان، سخنگوی صنعت برق تهران با تأکید بر اولویت بازسازی و نوسازی شبکه‌های آسیب‌دیده، از برنامه‌ریزی‌های دقیق برای اجرای این پروژه‌ها خبر داد. ناظریان گفت: در حال حاضر، بازسازی اساسی شبکه‌های آسیب‌دیده به عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار گرفته است تا پایداری بلندمدت شبکه تضمین شود. وی همچنین از همکاری و حمایت‌های مستمر مردم و مسئولان در این راستا قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با تلاش‌های مشترک، شاهد ارتقای کیفیت و پایداری شبکه برق در استان تهران باشیم. در این راستا، برنامه‌های متعددی برای بهبود و تقویت زیرساخت‌ها، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و افزایش تاب‌آوری شبکه برق در برابر حوادث و حملات احتمالی در آینده در نظر گرفته شده است. این اقدامات، گامی مهم در جهت تأمین انرژی پایدار و مطمئن برای شهروندان تهرانی خواهد بود





