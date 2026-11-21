وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی هیچ محموله نفتی ندارد و جهان می‌تواند بدون نفت ایران به حیات خود ادامه دهد.

اسکات بسنت ، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، با اشاره به پیامدهای کارزار "طرد اقتصادی" گفت که جمهوری اسلامی برای نخستین بار از زمان آغاز تولید نفت هیچ محموله‌ای روی آب ندارد و جهان می‌تواند بدون نفت خام ایران به حیات خود ادامه دهد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین به نشست سه‌جانبه روز پنج‌شنبه رهبران آمریکا، چین و روسیه در شنژن چین اشاره کرد و گفت: "اجماع میان ایالات متحده، روسیه و چین در شنژن این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز از اهمیتی حیاتی برخوردار است."

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خاموشی کامل صادرات نفت ایران

اسکات بسنت روز جمعه ۲۹ آبان در گفت‌وگو با سی‌ان‌بی‌سی افزود: "آنچه تاکنون دیده‌ایم این است که جهان می‌تواند بدون نفت خام ایران زندگی کند." این اظهارات هم‌زمان با اقدام تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب "عملیات طرد اقتصادی" بیان شد که طی آن چهار شهروند ایرانی به اتهام فروش غیرقانونی نفت برای دور زدن تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود با تأکید بر اینکه از زمان آغاز این عملیات در مرداد گذشته، هیچ محموله نفتی متعلق به جمهوری اسلامی، خارج از حلقه محاصره دریایی آمریکا، روی آب باقی نمانده و هیچ محموله‌ای بارگیری نشده، اعلام کرد که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی خود را از طریق این واسطه‌ها بازپس بگیرد.

اثرات ژئوپلیتیک و نشست رهبران بزرگ

آقای بسنت به همراه مارکو روبیو وزیر امور خارجه و استیون میلر رئیس دفتر کاخ سفید، پرزیدنت ترامپ را در سفر به چین برای حضور در این نشست تاریخی همراهی می‌کرد. این در حالی است که دولت دونالد ترامپ کارزار "عملیات طرد اقتصادی" را با هدف قطع کامل شریان‌های مالی جمهوری اسلامی، توقف حملات به کشتیرانی در خلیج فارس و بازگشایی تنگه هرمز به اجرا گذاشته است.

آبراهی که از زمان عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در اسفند سال گذشته، با انسداد و اختلال جدی روبه‌رو بوده است. با این حال آقای بسنت تصریح کرده که جمهوری اسلامی "ممکن است هرگز درآمد نفتی را که پیشتر فروخته، دریافت نکند، و کشتی آن در حال غرق شدن است."

وضعیت امنیتی تنگه هرمز و عملیات سنتکام

به رغم اخلال جمهوری اسلامی در عملیات کشتی‌رانی در تنگه هرمز و حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در این منطقه، فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، گفته است که موفق به پاکسازی منطقه از مین‌های دریایی رهاشده توسط جمهوری اسلامی شده و هفته گذشته اعلام کرد که در چند ماه اخیر ۱.۷ میلیارد بشکه نفت کشورهای منطقه با حمایت سنتکام از تنگه هرمز عبور کرده است.

این داده‌های کمی نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک و نظامی، جریان ترانزیت نفت در آب‌های بین‌المللی همچنان با چالش‌هایی روبرو است اما تحت نظارت دقیق نیروهای آمریکایی مدیریت می‌شود. این روند می‌تواند تأثیرات مستقیمی بر قیمت‌های جهانی انرژی در ماه‌های آینده داشته باشد.