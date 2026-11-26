فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به نقش مردمی در تحقق ایران قوی‌تر، هشدار داد که هرگونه تعرض به امنیت ملی با پاسخ فوری و کوبنده مواجه خواهد شد.

سرلشکر وحیدی ، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی ویژه به مناسبت هفته بسیج ، بر اهمیت حیاتی ظرفیت‌های مردمی و روحیه بسیجی برای دستیابی به هدف کلان " ایران قوی‌تر" تأکید کرد. این مقام عالی‌رتبه نظامی ضمن یادآوری نقش بسیجیان در رویدادهای حساس گذشته، هشدار داد که هرگونه تجاوز به تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور، با واکنشی قاطع و فوری مواجه خواهد شد.

در این پیام رسمی، سرلشکر وحیدی به تاریخچه فعالیت‌های نیروهای بسیجی در طول چند دهه اخیر اشاره نمود و اظهار داشت که بسیجیان پس از دوران دفاع مقدس و همچنین در مقابله با فتنه‌های داخلی، همواره در کنار نیروهای مسلح ایستادگی کرده‌اند. وی این حضور مستمر را در چارچوب آنچه "دفاع مقدس دوم و سوم" نامید، مورد تحسین قرار داد و افزود که بسیجیان برگ‌های زرین دیگری را بر کارنامه افتخارات خود افزوده‌اند.

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نقش محوری ظرفیت مردمی در اقتدار ملی

فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های عظیم مردمی، تحقق آرمان "ایران قوی‌تر" را مشروط به همین حضور فعال دانست. به گزارش تسنیم، وحیدی بیان کرد که برای رسیدن به پیشرفت‌های پایدار و دستیابی به اقتدار ملی، صرف‌نظر از نیروهای نظامی تخصصی کافی نیست و باید از روحیه جهادی و بسیجی در سراسر جامعه استفاده کرد. این رویکرد، پاسخی مستقیم به تهدیدات پیش‌رو و ضامنی برای صیانت از منافع ملی در آینده است.

در بخش دیگری از پیام خود، مقام ارشد سپاه پاسداران مرزهای امنیتی کشور را خط قرمزهای غیرقابل مذاکره دانست. وی با خطاب قرار دادن دشمنان احتمالی، تصریح کرد که هیچ‌گونه تعرضی به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران یا سلب امنیت ملی، بدون دریافت پاسخی فوری و کوبنده از سوی ترکیبی از نیروهای نظامی حرفه‌ای و نیروهای مردمی بسیجی باقی نخواهد ماند. این هشدار صریح، نشان‌دهنده آمادگی کامل لایه‌های مختلف دفاعی کشور برای هرگونه سناریوی ناامن‌سازی است.

هشدار به دشمنان امنیتی و مرزهای قرمز

فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه پیام خود، بر تداوم نقش‌آفرینی فعال بسیج در مواجهه با تهدیدات نوظهور و سنتی تأکید ورزید. بر اساس این بیانیه، ساختار دفاعی کشور با تکیه بر این ظرفیت مردمی، خود را برای مقابله با هرگونه چالش امنیتی در فضای داخلی و مرزهای خارجی آماده نگه می‌دارد. این پیام به وضوح نشان می‌دهد که راهبرد دفاعی کشور بر پایه وحدت نیروهای نظامی و مردمی استوار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این اتحاد را نادیده بگیرد.

هفته بسیج در تقویم رسمی کشور به عنوان نمادی از ایستادگی و خودکفایی گرامی داشته می‌شود و پیام‌های فرمانده کل سپاه پاسداران در این روزها، همواره بازتاب‌دهنده اولویت‌های استراتژیک و امنیتی نظام است. سرلشکر وحیدی با یادآوری تجربیات موفق گذشته، خواستار تقویت همبستگی میان نیروهای مسلح و عموم مردم برای پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی شد. این رویکرد، ضامن پایداری کشور در برابر فشارهای خارجی و تهدیدات داخلی تلقی می‌شود.

پیامدهای امنیتی و راهبردهای آینده

تحلیل پیام‌های اخیر سرلشکر وحیدی حاکی از آن است که ساختارهای دفاعی ایران با تمرکز بر بسیج مردمی، در حال تقویت زیرساخت‌های پاسخ‌دهی سریع به تهدیدات هستند. این استراتژی نه تنها برای دفع تهدیدات نظامی، بلکه برای مقابله با جنگ‌های نرم و روانی نیز طراحی شده است. حضور فعال و هوشمندانه بسیجیان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، به عنوان بازوی کمکی نیروهای نظامی عمل می‌کند و پایداری ملی را تضمین می‌نماید.

در نهایت، تأکید بر "ایران قوی‌تر" به عنوان یک آرمان ملی، نیازمند همسویی کامل بین اهداف سیاست‌گذاری‌های کلان و توانمندی‌های عملیاتی نیروهای مردمی و نظامی است. هرگونه حرکت علیه این همبستگی یا تلاش برای تضعیف روحیه دفاعی در جامعه، نه تنها بدون موفقیت خواهد ماند، بلکه با واکنش شدید و پیش‌بینی‌نشده مواجه خواهد شد. این پیام قاطع، مرزهای امنیتی کشور را برای هرگونه بازیگر غیردوستانه در منطقه و فرامرزی کاملاً شفاف و تعیین‌کننده کرده است.