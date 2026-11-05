اعلام زمان دقیق مصرف قرص یدید پتاسیم توسط سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی زمان دقیق مصرف قرص یدید پتاسیم پس از حمله هسته‌ای را اعلام کرد. این دستورالعمل برای کاهش جذب رادیوایزو توپ‌های یدیدی و محافظت از تیروئید ضروری است.

سازمان بهداشت جهانی یک روز پس از آنکه نگرانی‌های عمومی نسبت به خطرات احتمالی حملات هسته‌ای افزایش یافت، راهنمای تازه‌ای را منتشر کرد که به‌صورت واضح مشخص می‌کند افراد باید چه زمانی قرص یدید پتاسیم را مصرف کنند. این سازمان بین‌المللی در بیانیه رسمی خود تأکید کرد که هدف اصلی این اقدام، اشباع غدد تیروئیدی بدن با ید غیررادیواکتیو است تا از جذب رادیوایزوتوپ‌های خطرناک ید-۱۳۱ که معمولاً پس از حوادث هسته‌ای در محیط پخش می‌شوند، جلوگیری شود.

زمان‌بندی دقیق مصرف داروی یدید پتاسیم

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که بهترین زمان برای مصرف قرص یدید پتاسیم، بلافاصله پس از وقوع انفجار یا نشت هسته‌ای است، اما مصرف آن تا حداکثر دوازده ساعت پس از مواجهه با ابر رادیواکتیو نیز همچنان موثر شناخته می‌شود. این سازمان تأکید می‌کند که هرچه زمان مصرف دارو به زمان نشت نزدیک‌تر باشد، میزان محافظت از غده تیروئید در برابر مواد رادیواکتیو بیشتر خواهد بود و تأخیر در مصرف، اثربخشی این محافظت را کاهش می‌دهد. بنابراین، تصمیم‌گیری سریع و اقدام فوری از سوی مقامات بهداشتی برای توزیع این دارو در مناطق در معرض خطر حیاتی است.

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مکانیسم اثر و اهمیت حفاظت از غده تیروئید

این داروی ساده و ارزان از طریق مکانیسمی عمل می‌کند که در آن، مولکول‌های ید پایدار و غیرمضر موجود در قرص، گیرنده‌های غده تیروئید را اشباع می‌کنند. وقتی غده تیروئید از ید غیررادیواکتیو پر شود، دیگر نمی‌تواند ید-۱۳۱ رادیواکتیو موجود در هوا یا آب آلوده را جذب کند و این ماده خطرناک از طریق ادرار از بدن دفع می‌شود. سازمان بهداشت جهانی توضیح داد که این فرآیند به‌ویژه برای کودکان، نوجوانان و زنان باردار که غده تیروئید آن‌ها در برابر آسیب‌های رادیواکتیو حساس‌تر است، ضروری می‌باشد و خطر ابتلا به سرطان تیروئید را در بلندمدت به شدت کاهش می‌دهد.

موارد مصرف و هشدارهای سازمان بهداشت جهانی

کارشناسان سازمان بهداشت جهانی هشدار داده‌اند که مصرف خودسرانه و بی‌دلیل این قرص بدون وجود خطرات رادیواکتیو تایید شده، نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه ممکن است عوارض جانبی جدی برای افراد سالم ایجاد کند. این سازمان اعلام کرد که قرص یدید پتاسیم باید صرفاً در صورتی مصرف شود که مقامات محلی و ملی دستورالعمل‌های مشخصی برای مصرف انبوه آن صادر کرده باشند و خطرات واقعی نشت هسته‌ای تأیید شده باشد. مصرف نادرست یا بیش از حد مجاز می‌تواند منجر به اختلالات عملکردی در غده تیروئید، واکنش‌های آلرژیک شدید و تداخلات دارویی با سایر داروهای تجویزی شود.

آمادگی‌های سیستم بهداشتی در شرایط بحران

با انتشار این دستورالعمل جدید، سازمان بهداشت جهانی از کشورهای عضو خواسته است که موجودی استراتژیک این دارو را در انبارهای بهداشتی خود بررسی کرده و سیستم‌های توزیع اضطراری را برای زمان‌هایی که دسترسی به مواد غذایی و دارویی مختل می‌شود، آماده کنند. این سازمان تأکید دارد که آموزش عمومی جامعه درباره نحوه صحیح مصرف و زمان‌بندی دقیق آن، بخش مهمی از آمادگی در برابر حوادث هسته‌ای است تا در صورت وقوع بحران، هرگونه سردرگمی و مصرف نادرست به حداقل برسد. برنامه‌ریزی برای توزیع عادلانه این دارو در مناطق حاشیه‌ای و مرزی که احتمال نشت یا انفجار هسته‌ای بیشتر است، در اولویت کارشناسان این سازمان قرار گرفته است.