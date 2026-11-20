شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ زمان قطع برق را اعلام کرد. سخنگوی صنعت برق از کمبود سوخت نیروگاه‌ها و احتمال خاموشی‌های بیشتر هشدار داده است.

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در پیامکی رسمی به شماری از مشترکان خود، زمان قطع برنامه‌ریزی شده برق را برای روز ۳۰ آبان اعلام کرده است. این قطعی دوساعته در حالی رخ می‌دهد که سخنگوی صنعت برق، احسان ذبیح‌زاده ، دلیل این اقدام را تعمیرات شبکه ذکر کرده و خبر داده است که خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده ممکن است از هفته‌های آینده آغاز شوند. رسانه‌های ایران در روز جمعه ۲۹ آبان گزارش دادند که این پیامک‌ها تحت عنوان "مدیریت انرژی" ارسال شده و مشترکان را به مراجعه به سامانه "برق من" برای اطلاع از جزئیات برنامه‌ها دعوت کرده‌اند.

دلیل قطعی برق در تهران و محدودیت های سوختی

مشترکان در برخی مناطق پایتخت، از جمله محدوده امور برق فارابی و محله خزانه، دقیقاً از ساعت قطع و وصل برق خود در روز ۳۰ آبان مطلع شده‌اند. احسان ذبیح‌زاده اندکی بعد تأیید کرد که پیامک‌های دریافتی مربوط به تعمیرات شبکه است، اما احتمال ادامه این خاموشی‌ها را در هفته‌های آینده نیز تایید نمود. وی افزود که برنامه نهایی این خاموشی‌های احتمالی هنوز کاملاً آماده نشده است و این موضوع می‌تواند نگرانی مشترکان را افزایش دهد.

Also read رای دادگاه بین‌المللی در مورد نسل‌کشی روهینگیا توسط میانمار

وابستگی به گاز و کاهش ظرفیت تولید

نیروگاه‌های حرارتی برای تولید برق وابستگی زیادی به گاز دارند، اما با آغاز فصل سرد و افزایش مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری، تامین سوخت این نیروگاه‌ها دشوارتر می‌شود. سخنگوی صنعت برق اعلام کرد که گاز سوخت اصلی نیروگاه‌های حرارتی ایران است و سالانه حدود ۷۰ درصد برق کشور با گاز تولید می‌شود. به گفته ذبیح‌زاده، حملات اواخر اسفند ۱۴۰۴ بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور را کاهش داده و تامین سوخت نیروگاه‌ها را در ماه‌های سرد امسال دشوارتر کرده است.

هشدار به محدودیت مصرف و تصمیمات مدیریتی

سخنگوی صنعت برق ادامه داد که هفته گذشته با سرد شدن هوا در بیشتر مناطق کشور، گاز کافی به نیروگاه‌ها نرسید و آن‌ها ناچار شدند از سوخت مایع استفاده کنند. وی افزود که بخش قابل توجهی از ذخایری که برای دوره سرد سال در مخازن نیروگاهی پیش‌بینی شده بود، مصرف شد. مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، یک روز پیش‌تر اعلام کرده بود که در خانه با کاپشن می‌خوابد و هیچ چراغ یا وسیله گرمایشی روشن نمی‌کند.

مخالفت‌ها و واکنش‌های عمومی به سیاست‌ها

مخاطبان رسانه‌های داخلی برانگیختند و با اشاره به منابع عظیم گاز ایران، از سرمای کلاس‌های درس و فشار معیشتی بر خانواده‌ها گفتند. آن‌ها از دولت انتقاد کردند که هزینه ناکارآمدی در مدیریت منابع انرژی را به مردم تحمیل می‌کند. محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه موقت تهران، نیز ۲۹ آبان صرفه‌جویی را راه اصلی برون‌رفت از تنگناهای کنونی دانست و گفت که اگر مردم در مصرف گاز، برق، بنزین و نان صرفه‌جویی کنند، می‌توان از پیچ معیشتی عبور کرد.

پیامدهای احتمالی و آینده تامین انرژی

محمد عبدالکریم و نعمان اصغر، دو متهم در پرونده دیگری، از طریق ارتباط ویدئویی در جلسه دادگاه حاضر شدند، اما این رویداد با بحران انرژی ایران مرتبط نیست. ذبیح‌زاده هشدار داد که اگر سوخت کافی به نیروگاه‌ها نرسد، صنعت برق ممکن است ناچار شود برق مشترکان را محدود کند. مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، ۲۳ آبان گفته بود تامین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان امسال دشوارتر از سال‌های گذشته خواهد بود، زیرا روزانه می‌تواند با نزدیک شدن زمستان، جمهوری اسلامی را در برابر انتخاب دشواری قرار دهد.